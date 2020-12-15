大雨走山亂元旦疏運　台鐵往東部經猴硐「每列車估延誤15分鐘」

▲台鐵元旦連假全線運能每日平均較平日增加8.2%。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文宣／台北報導

元旦連假將至，交通部台鐵局規劃12月31日至1月4日為疏運期間，全線加開163班次，運能每日平均較平日增加8.2%。台鐵指出，12/31、1/1為最尖峰時段，預計單日最高運量可達72.2萬人次，不過，受到猴硐走山影響，猴硐=瑞芳段以單線雙向通車，因此台北往東部有行經該區段的列車，將採慢速行駛，預估每班次會延誤15到20分鍾。

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▲台鐵元旦連假全線加開163班次疏運旅客。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵今說明元旦連假疏運計畫，自今年12/31到明年1/4為疏運期間，12/31、1/1為節前返鄉尖峰，預估旅客以返鄉中、長途及參加各地跨年活動居多；運量上將介於今年中秋連假及國慶連假之間，單日最高運量可達72.2萬人次，平均每日載客人數約為67.3萬人次。

在元旦連假疏運期間，台鐵全線各級列車加開總計163班，計畫加開373班，其中，全線運能每日平均較平日增加8.2%；西線增加2.6%，東線增加20%、南迴線增加22.6%。

不過，受到近期猴硐走山影響，台鐵雖然已搶通東正線，不過，西正線還要花很多才能恢復通行，因此，台北往東部有行經該路段的列車因以單線雙向通車，並採慢速行駛，預估每列次會延誤15-20分鐘。

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