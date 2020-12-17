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台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統

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▲▼ 台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大建築系大四學生鄭翔文(左)、郭子榕(右)參與學人新村模型製作。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大營建系、建築系師生團隊協助公館城南聚落建置防救災系統，深入社區開設防救災課程，並且打造智慧對話機器人，居民可以透過手機快速取得社區避難路線、緊急設施位置，此外台科大也將早期國防醫學院駐華教授宿舍學人新村的老舊房舍修復活化，協助保存珍貴軍醫文史。

「社區更新活化與韌性提升計畫」由台科大營建系邱建國教授團隊，帶領台科大師生組成服務團隊，以公館城南聚落區域的水源里、富水里、學府里為基地，結合社區推動防救災工作，融入歷史建築更新活化議題，協助社區邁向永續與韌性。

▲▼ 台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲為了推動社區防救災工作，台科大團隊前進社區舉辦相關課程講習，和居民互動。（圖／台灣科技大學提供）

台科大校長廖慶榮表示，台科大附近就是公館城南聚落，透過計畫讓學生有機會實地走進社區，現場踏勘蒐集圖資，從生活周遭的場域做起，發揮營建和建築專長打造更安全的居住環境，培養都市防災與文資保存兼具的設計規劃工程師。

災害發生時該往哪裡逃？緊急設施在哪裡取得？台科大團隊在公館水源里、富水里、學府里實地踏勘，為社區進行環境診斷和調查，擬定防災對策，並且將資訊數化，開發出三組LINE對話機器人，只需透過通訊軟體就能和智慧機器人互動，查詢重要緊急救護與避難設施位置、歷史災害、即時天氣和社區文史建築介紹。

▲▼ 台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大團隊到學人新村現場踏勘，了解當地居住現況。（圖／台灣科技大學提供）

為了推動社區防救災工作，台科大團隊也前進社區舉辦相關課程講習，和里長及居民互動，從道路逃生動線、房屋配線老舊、陽台盆栽掉落等面向，找出環境中易致災的因子，協助鄰里建立防救災組織。

台科大團隊也表示，位於富水里的學人新村是早期國防醫學院駐華教授及院長的官舍，現為歷史建築，台科大除了協助學人新村文史資料調查、紀錄房屋整修工程，團隊也特別製作全區基地模型，透過模型用不同角度審視社區環境，提出適當的防災策略，並且將空置房舍打造為防災教室，推動防災教育。

▲▼ 台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大團隊打造智慧對話機器人，透過手機即可了解社區避難路線、緊急設施位置。（圖／台灣科技大學提供）

台科大建築系大四學生鄭翔文參與了學人新村模型製作，以及老舊建築整修工程紀錄，鄭翔文表示，課堂上總是提到「社區活化」，但是很少有機會實際參與，這次終於有機會參與舊社區再規劃，而且連平常難得一見的木構造建築，都可以在學人新村看到，甚至紀錄房屋整修工程，是非常難得的學習經驗。

台科大也提到，今年也將實作場域延伸到海外地區，與尼泊爾加德滿都大學(Kathmandu University)、特里布萬大學(Tribhuvan University)合作，協助當地育幼院整治邊坡，由台科大提出緊急處理對策，交由當地合作單位施工，提供院童更安全的生活環境。

▲▼ 台科大協助社區活化　打造公館城南聚落防救災系統 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大師生以公館城南聚落區域的水源里、富水里、學府里為基地，推動社區防救災工作。（圖／台灣科技大學提供）

營建系碩二學生李承益表示，該地區的邊坡不穩定且缺乏有效的排水系統，為了提出適當的處理對策，台科大團隊特地到烏來進行邊坡監測實習，學習儀器的原理與使用方法，增加實務經驗，最後提出透過截水解決排水系統問題。李承益說，以前只能在課堂計算各種安全係數，法規也都是計算式，有了實作經驗後，更了解參數是怎麼來的、參數有哪些實際影響，對邊坡防災更有概念。

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關鍵字：

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