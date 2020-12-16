快訊／涉槍殺男友變自殺　老闆更三審逆轉無罪

▲被訴餵毒槍殺男友的陳萬庭，更三審獲判無罪後，舉手向記者說謝謝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

富芮源公司負責人陳萬庭，不滿劉姓同志男友提分手，2016年間約出到摩鐵，先以毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊，殺害劉男。一二審均將陳男重判有期徒刑18年，更一審改判17年，更二審更輕判14年。全案再經高等法院更三審審理，更三審法院改認定死者持槍自殺，逆轉改判陳男無罪，並諭知30萬元交保。

本案發生於2016年2月間，死者劉姓男子與女友交往多年，2人多次分合。2014年間，劉男進入陳萬庭公司工作，2人竟發展成同志情侶，還在新莊租屋同居。後來劉男與女友復合，女友探視時曾目擊他們一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液體，女友要求男友分手「搬出來」。劉男提議分手，陳萬庭不滿，開始殺人計畫。

案發當天晚間，陳劉2人投宿新北市中和區某汽車旅館，陳萬庭先在飲料中加入安非他命、愷他命等多種毒品，等劉男昏迷後，陳男再持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，一槍斃命。陳男行凶後營造自殺假象，先打電話到櫃檯要求叫救護車，再將毒品、子彈藏匿後離開，警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男，並提起公訴。

法院審理時，陳萬庭始終否認犯案，辯稱是死者自己舉槍朝太陽穴射擊，並非他殺。但歷審法院均不採信，一二審均將他重判18年，更一審改判17年，更二審除部分定讞外，殺人部分改判14年。而即便本案歷經4次完整法庭程序、12位法官實質調查審理，均認定陳男殺人，但他就是不認罪，還說自己是冤枉的，一定上訴，另外也不會對家屬道歉，因為死者是自殺，並非他殺。

全案再經撤銷發回，高院更三審於16日宣判，出現大逆轉判決。高院根據彈道比對以及死者手上的火藥噴濺痕跡，改認定死者是自己先吸毒後，再持槍自殺，因此逆轉改判陳男無罪。另外高院也當庭諭知陳男30萬元交保，可上訴。陳男獲判無罪後，喜出望外，當庭向合議庭鞠躬，直說「謝謝審判長。」另外他還押時，也轉頭要媽媽快去領錢，趕快來辦交保。