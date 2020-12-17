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LIVE／芭蕾舞團再確診！取消演出查足跡　陳時中親上火線說明

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生活中心／台北報導

台灣今日新增8例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會說明個案詳情。另外，來台演出的俄羅斯芭蕾舞團4人染疫，剩餘48名團員昨日第二次採檢，傳出再有人確診，指揮官陳時中也將親上火線說明。

昨日國內新增境外移入病例當中包含4名俄羅斯籍藝文表演團體成員（莫斯科古典芭蕾舞團），指揮中心要求該團其餘48名成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出。而陳時中今日上午透露，報告裡面又有幾位確診，所以也展開相關疫調，旅社也展開清消，由於其餘團員都成相關接觸者，後續演出必須全面取消。

▲▼1216指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，國內目前累積757例確診，分別為665例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、612人解除隔離、130人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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