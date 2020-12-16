快訊／新北中和圓通路飄濃濃瓦斯味！消防封路「外洩點止漏中」

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

新北市中和區圓通路一帶今（16日）下午突飄出濃濃瓦斯味！消防獲報速趕抵現場封路，架設水線預防萬一；而瓦斯公司人員到場經檢測也發現，瓦斯管線確實有破裂洩漏等問題，目前正在止漏中，員警也在旁協助進行交通管制。

▲新北市中和區圓通路一帶今（16日）下午突飄出濃濃瓦斯味。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北消防16日下午接獲報案稱，中和區圓通路257巷1號1樓附近一直飄出瓦斯味，由於現場瓦斯濃度已來到2000ppm，救難人員立即先將道路封閉，防止意外發生。瓦斯公司人員下午1時50分到場後，發現瓦斯味疑是從路邊水溝飄出，目前已著手進行止漏，警方也藉此呼籲路過的人車務必小心。

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新北消防局指出，目前確定瓦斯漏氣點為路旁水溝內管線，該管線因年老致生鏽破裂，目前除將巷內住戶全數疏散外，也已將圓通路265巷全部封鎖，預計晚間11時前能搶修完畢。

中和警方表示，為配合瓦斯公司搶修及安全考量，目前中正路及圓通路口、圓通雙和醫院路口、中正路雙和醫院出口、圓通路及錦河路口、中正路及錦河路口、圓通路265巷口等6處皆已圍起封鎖線，在此提醒有要經過此處的用路人，可以提早改道，以免交通大亂。



▲▼消防到場第一時間即先封路，以防用路人發生意外。（圖／記者陳以昇翻攝）