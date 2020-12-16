影／瑞芳土石崩落驚悚直擊！2民宅慘遭重創　女屋主受傷送醫

記者郭世賢、徐愷昕／新北報導

連日大雨導致山區周邊土石鬆動，新北市瑞芳區鼻頭路兩處民宅15日傍晚5時許，岩壁土石崩落遭土石擊中，其中一名老婦人手部擦傷，所幸經送醫人已無大礙。今（16）日案發時的監視器畫面曝光，只見大量土石毫無預警落下，有如洪水般侵襲而來，且前後僅1秒之差，若當下有人站在下方，後果應該不堪設想。

▲新北市瑞芳區鼻頭路兩處民宅15日傍晚5時許，岩壁土石崩落。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市政府瑞芳警分局15日傍晚5時10分接獲民眾報案指稱，位於瑞芳區鼻頭路兩處民宅，岩壁土石崩落遭土石擊中，其中一名藍姓婦人（73歲）手、腳有擦傷情形，自行就醫縫合後，所幸無大礙。

瑞芳警分局獲報迅速趕往現場，並在現場拉起封鎖線，避免危險路過民眾發生危險；警員初步查看，該處為潛水用品店及一處民宅，剛好位於山壁旁，目前仍有零星落石掉落。

稍早案發時的現場畫面曝光！監視器影像中可見紅紅塵土及落石在短時間內大量掉落，重力加速度沖下的力量驚人，旁人看完都替屋主捏把冷汗，所幸當時沒有人站在屋外，不然後果難以想像。

瑞芳區長施玉祥率同工務課長及所屬同仁勘查後，考量天色昏暗且尚有落石，無法進入屋內查看災損，將於16日派員查看並處理。目前已請屋主先暫時撤離住處。

▲▼瑞芳東北角連日大雨釀災，岩壁土石崩落石砸進民宅一人傷。（圖／記者郭世賢翻攝）