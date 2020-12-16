美豔女賊連偷橡木桶2門市！濃眉鳳眼穿套裝戴口罩...店員驚呆

▲身高達180公分的美豔偷酒賊，犯案過程全被業者監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

知名酒商橡木桶洋酒公司驚爆連續竊案！位於台北市大安、信義區的忠孝、市府門市，12月間連遭一名身高達180公分的美豔女賊，兩次上門假購物真偷酒，根據門市店員表示，竊賊身材高佻，進入店內會先找店員詢問洋酒資訊，然後就趁店員不注意竊取店內酒品放入自己包包內，目前業者已向警方報案，並公布公布竊案影像希望民眾指認。

▲身高達180公分的美豔偷酒賊，犯案過程全被業者監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

橡木桶洋酒指出，8日下午5點半左右，一名身穿黑衣、戴口罩女子獨自走入忠孝門市，她佯裝購物，甚至上前找店員詢問洋酒產地和價格，稍後卻趁店員沒注意時，從店家酒櫃內竊走價值1500元左右的薄酒萊新酒，根據監視器畫面，該女把酒放入自帶的大包包內就快速離開。

▲身高達180公分的美豔偷酒賊，犯案過程全被業者監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

5天後的13日晚間，該女又身穿套裝戴口罩前往橡木桶市府站門市，以同樣的手法下手竊取店內價值1350員的法國阿貝薩紅酒，店員結束營業盤點後才發現紅酒遭竊，經總公司統計過濾監視器畫面，確認手法和外觀身形應屬同一名女子所為，橡木桶洋酒公司15日向大安警分局新生南路派出所、信義三張犁派出所報案求助。

橡木桶自己進行內部調查，發現行竊的女子身高超過180公分，加上攀談店員時，店員覺得該女子口音較為沙啞，懷疑對方是身穿女裝戴假髮的男子，故意男扮女裝行竊混淆視聽；雖然遭竊兩隻洋酒市價不到3千元損失不大，但這名疑似女扮男裝的詭異偷酒賊，也在台北洋酒圈引起廣泛討論。

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