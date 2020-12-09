北市信義區驚爆潑酸怪客！市府站旁夜襲毀11盆栽　警：追查2男女

▲網友指控一對男女日前涉於北市信義區捷運市府站旁巷弄潑酸毀盆栽，警方展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

9日晚間有網友在臉書「爆料公社」發文，指稱在11月23日深夜11點22分，在北市信義區市府站捷運4號出口巷弄內有11盆栽疑遭一對男女潑酸瀕死，過程全被民眾裝設的監視器拍下，民眾火大報警。信義警方證實接獲民眾報案，但表示初步過濾監視器影像，雖尚缺直接證據證明該男女有毀損情節，但仍追查中。

▲網友指控一對男女日前涉嫌在北市信義區市府站旁巷弄潑酸毀盆栽，警方受理報案，但尚無直接證據。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友9日晚間在臉書「爆料公社」發文指控：「一男一女2名嫌犯在案發地點徘徊7分多鐘，看見有路人經過就走避，等無人時又再靠近，男子站立路邊把風，女子從停車場車輛側邊出入共4次，從衣服口袋拿出不明強酸液體噴灑，造成11盆花樹死亡或瀕死」

網友並質疑：「該男子先離開，女子故意反方向離開，觀察無人注意及跟蹤，再折回跟男子一起離開，但目前尚未找到嫌犯身份？請網友幫忙協尋」投訴民眾並上傳報案三聯單e化案號證實自己報案提告回損，但對此信義警方表示根據民眾提供證據尚無法確定該男女涉案、警方允諾會追查釐清案情、也請民眾切莫恐慌。

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