北市信義區涵洞4百萬電纜遭竊　2賊：變賣數萬元買毒品

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松德路地下涵洞，今年10月間發生電纜線遭竊賊剪斷竊取案件，信義警方接獲報案後調閱監視器，鎖定居住在台北市文山區木柵路的黃姓男子（50歲、竊盜吸毒等多項前科）及另名黃姓吸毒友人（39歲、毒品前科）涉有重嫌，警方1日上午持搜索票到黃男住處搜索，起獲犯罪工具及安非他命12公克，警方逮捕2人返回警局調查，發現2人專偷電纜變賣換取現金購毒。

▲2名黃姓毒蟲因缺錢購毒，冒著生命危險潛入信義區台電地下涵洞剪竊市價約400萬元電纜線。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2名黃姓毒蟲因缺錢購毒，潛入信義區涵洞剪竊市價約400萬元電纜線過程遭監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，發生竊盜案後擴大調閱案發處監視器影像，確認黃姓男子及其友人涉案，警方行動時，查扣犯案用的絕緣膠帶，束帶、驗電筆等犯罪工具，警方逮捕兩人後發現兩人均有毒癮，須不停籌措資金購買毒品，才會專挑公共設施的電纜線剪取竊盜下手行竊，下手前黃嫌會先用驗電筆測試電纜線有無電力，經受害台電公司清查，發現約被剪竊輸電電纜約300公尺，財損金額約新台幣4百萬元。

▲2名黃姓毒蟲因缺錢購毒偷剪電纜線、警方查扣犯案工具及安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

兩人落網後辯稱將竊得電纜銷贓到資源回收場，得手僅數萬元，但警方對他們供詞相當懷疑，將擴大清查銷贓管道追查贓物流向，警詢後將2人依違反竊盜、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。



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