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潑屎哥挑「保護傘」下手...挑釁政府挺港立場　黑幫手法真凶待查

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▲▼潑屎男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲涉嫌潑屎的莫姓男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

位於台北市大安區台大公館商圈，由香港支持反送中律師黃國桐開設的「保護傘餐廳」16日中午遭一名手持裝滿雞糞水桶男子闖入，將穢物潑灑在櫃檯導致店內滿是雞糞和噁心臭味，連備餐準備營業員工也被波及，所幸警方調閱監視器，循線在新北市汐止區逮捕涉案的莫姓男子（27歲）。

▲▼帽T男子持裝滿糞便的水桶闖進餐廳潑灑，造成1名店員全身被潑屎，店家也拉下鐵門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莫姓男子持裝滿糞便的水桶闖進餐廳潑灑，造成店員全身髒汙，店家也拉下鐵門。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，位於新生南路的保護傘餐廳，16日中午剛開門沒多久，店內還有3、4組客人用餐，突然遭戴口罩身穿帽T遮住頭臉的歹徒持水桶闖入潑灑桶內雞屎穢物，歹徒潑屎後立即攜桶逃逸。

雖然莫姓男子到案後，警方清查並無特定「傾中黨派」或幫派背景，莫嫌遭警方突破心防後，才說出是受到高中江姓好友、及李姓男子等人委託，以每次1萬5千元代價聘僱他前往潑屎，警方訊後暫依恐嚇、毀損、公然侮辱等罪嫌移送台北地檢署複訊，莫姓男子則遭收押禁見。

▲▼「保護傘」潑屎男逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莫姓男子到「保護傘餐廳」潑屎、逃逸過程遭監視器錄下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據莫男供詞，17日晚間在持台北地檢署檢察官核發拘票，逮捕涉案江姓及李姓表兄弟到案，並起獲作案用的衣物、鞋子；雖然潑屎案涉案人大致到案，但由於「保護傘餐廳」是香港支持反送中律師黃國桐開設，用意在庇護香港反送中運動遭迫害港人來台謀生，躲避政治鬥爭之用，並刻意選擇設在台大公館商圈，鄰近台灣近代民主發源地台灣大學，甚至當時設在羅斯福路、新生南路地下道聲援香港反送中運動的連儂牆聲援標語，後來也移到餐廳內展示，莫嫌等人針對這間指標意義特殊的餐廳下手，無異公然挑釁執政黨及政府目前支持反送中運動的立場。

加上莫男蒙面身穿帽T犯案，且供稱收了1萬5千元走路工就費心搬了一桶雞屎潑灑，「嗆聲教訓」意味濃厚，是典型的黑幫示威手段，且供詞製造斷點，隱匿幕後真兇及真正犯案動機，訊後果然獲法官裁定羈押。歹徒大白天針對香港反送中運動在台庇護餐廳下手，無異是對台灣民主法治環境，甚至是政府立場的重大挑釁，檢警是否能追出幕後真兇則有待觀察。

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