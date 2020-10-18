潑屎男犯案前一天到「保護傘」用餐　自備蟑螂腳還拍照存證

▲涉嫌潑屎的莫姓男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

位於台北市大安區台大公館商圈，由香港支持反送中律師黃國桐開設的「保護傘餐廳」16日中午遭一名手持裝滿雞糞水桶男子闖入，將穢物潑灑在櫃檯導致店內滿是雞糞和噁心臭味，連備餐準備營業員工也被波及，所幸警方調閱監視器，循線在新北市汐止區逮捕涉案的莫姓男子（27歲）。

▲保護傘餐廳16日遭潑屎，店家也被迫拉下鐵門暫停營業。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安警方逮捕莫嫌後，發現莫嫌手機內有兩張犯案前一天，也就是15日到店內點餐消費的照片，莫男當天到店內花了210元新台幣，點了麻婆豆腐飯和凍檸水，但他拍下的照片，麻婆豆腐飯餐盤下方疑似有「蟑螂腳」，檢警懷疑莫男自帶蟑螂腳到店內消費，藉此製造與店家間的糾紛仇隙，為之後的潑屎犯行當衝突藉口。

檢警指出，莫男潑屎手法相當專業，除了前一天點餐上演「蟑螂腳」糾紛外，潑屎前費心戴口罩、帽T變裝，潑屎後還逃逸到溫州路64巷內丟棄裝雞糞的水桶，之後再搭車返回汐止區樟樹一路附近的河濱自行車道，把犯案用的衣物棄置丟入基隆河內、甚至到自家附近診所掛號看病，向醫師聲稱吃到髒東西肚子不舒服，犯案手法相當專業。

據了解，除了潑屎前製造「飯內有蟑螂腳」衝突外、事後丟桶變裝、把犯案衣物棄置基隆河內，莫男潑屎前，其共犯江姓、李姓男子還先到「保護傘餐廳」內點飲料「蹲點」監控莫男潑屎過程，店外則有李姓男子弟弟把風觀察，犯案過程簡直就和日前發生在新北林口區的館長槍擊案如出一轍。

經警方清查，莫男曾犯下傷害、詐欺等前科，出身並不單純，懷疑包含潑屎莫男等4人幕後有幫派或特定政治立場人士教唆，犯案手法是相當專業的黑幫手段，目前警方正複訊4人希望能揪出幕後真兇。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

