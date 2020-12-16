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246棟國中小校舍潛在危險　教育部：年底前全拆除、重建新校園

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▲▼ 246棟國中小校舍潛在危險　教育部：年底前全拆除、重建新校園 。（圖／教育部提供）

▲台南市安定國小。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣位處環太平洋地震帶，隨時受到地震威脅，經教育部統計，全國高中以下學校校舍有246棟有立即、潛在危險或欠缺補強經濟效益的校舍將全數完成拆除，其中158棟拆除後將陸續重建新校舍，另外88棟校舍在拆除後則進行整地，為學校增加更多可運用空間。

教育部說明，全國高中以下學校校舍有2萬7千餘棟，教育部106-108年度推動「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，配合每年度既有的行政院一般性教育補助款指定項目經費，除了補助全國1,702棟校舍辦理耐震補強工程外，另針對老舊危險、有耐震疑慮，已具立即或潛在危險或補強不符經濟效益，亟待整建的246棟校舍，協助辦理拆除重建工程，預計今年底前將全數完成拆除。

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台中市東峰國中創校超過50年，為改善校舍耐震能力，向教育部申請經費辦理中道樓拆除重建工程。經改造後，東峰學子更好的閱讀環境，新校舍二樓增設智慧科技圖書館及社區共讀空間，期盼成為社區親師生共同快樂學習的教育資源中心。

▲▼ 246棟國中小校舍潛在危險　教育部：年底前全拆除、重建新校園 。（圖／教育部提供）

▲台中市東峰國中。（圖／教育部提供）

嘉義縣下楫國小教學大樓因校舍耐震結構不足、屋頂嚴重漏水等問題，向教育部申請拆除重建經費，以維護學童安全與上課品質。目前大樓內部規劃行政辦公室、圖書館、普通教室、幼兒園教室及運動空間等，呈現多功能、多元化的空間設計，象徵教學活化與校園活力的精神，展現作育英才之理念。

台南市安定國小創立於民國前6年，歷史悠久，校內前棟和後棟西側校舍都已相當老舊，尤其後棟校舍三層分別在不同時間增建，結構有先天上的不足，經歷0206大地震後嚴重受損，故向教育部申請經費辦理拆除重建。新建的兩棟校舍除全面提升耐震能力外，也透過校園整體規劃及設計，將地方文化意象「王船」融入校舍設計，充分注入鄉土人文情懷，營造健康友善安全的校園環境。

教育部強調，鑒於246棟亟待改善的校舍即將全數完成拆除重建，校舍整建需求趨緩，自今年起，國中小老舊校舍拆除重建相關經費由地方政府以每年行政院一般性教育補助款指定項目支應。
 

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