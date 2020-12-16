嗆要「弄崩台灣市場」！加利黑心老闆遭訴閉嘴了　見記者僅吐8字

記者陳以昇、莊智勝／台北報導

「口罩國家隊」加利科技日前爆出陸製口罩混充MIT事件，負責人林明進輸入467.8萬片大陸口罩進台，偽裝成MIT流入市場，大賺3407萬價差。士林地檢署偵結後，認為林明進及其負責的加利、特建公司涉嫌違反藥事法及詐欺取財，昨（15日）依法提起公訴；今《ETtoday新聞雲》記者直擊加利科技公司，林明進一改先前健談態度，拒絕表示任何意見，僅說「一切交給司法處理」。

▲口罩國家隊黑心廠商遭起訴，記者今前往加利公司，林明進僅回應8字。（圖／記者陳以昇攝）

加利科技有限公司今年9月初遭藥師通報，該公司八里廠以陸製黑心口罩混充MIT，並且流入市面。案情曝光後，林明進現身面對鏡頭時還一度毫無悔意，並營造老實生意人形象，強調產品絕對沒有問題，「不管是實名制口罩、或是我工廠生產的，我都不會去賣黑心商品」、「剛開始加入我以國家隊為榮，做到後面我以國家隊為恥」、「我書讀不多，我只知道要把好東西給所有人，但我做法有問題，這點我真的很抱歉，應負的責任我不會躲避！」

▲林明進手機內「黑心對話」曝光。（圖／士檢提供）

但隨著檢警深入追查，赫然在林明進的手機內發現8月份曾出現「黑心對話」，在林與大陸廠商對話紀錄中，曾談及對岸熔噴布品質不穩定，「實驗數據不錯，到客戶那裏就不行，衰減太厲害！」「反正能交政府，不怕！」且林明進明知自己行為違法，竟還大言不慚稱「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場！」

檢方調查發現，林明進除了以低於市場價格取得熔噴不織布9792公斤，拿來製成徵用的醫用口罩外，自今年6月起，還透過管道輸入陸製非醫用口罩467.8萬片，分裝後還打上國家隊代碼「11」隱匿原產地，該批口罩一部分提供國家徵用、另部分則流入市面零售，不法獲利合計高達3407萬元。

在檢方偵結後，認定林明進及其負責公司涉嫌違反藥事法及詐欺取財等罪，昨依法提起公訴，並先行扣得犯罪所得803萬元，同時法院也裁准扣押林存款900萬3607元、以及內湖區文德路土地及建物。

今《ETtoday新聞雲》記者走訪加利科技有限公司，一進門就見到負責人林明進，但還沒等記者開口表明來意，一旁的女職員隨即下逐客令，「不好意思，我們拒絕接受訪問，請你出去！」但記者不放棄，仍是開口追問「昨天起訴了，老闆有沒有什麼話想說？」這時在裡頭的林明進才終於開口，但仍拒絕表示意見，僅吐8字「一切交給司法處理」。

▼加利工廠負責人林明進。（圖／記者陳豐德攝）