超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

▲中衛緋紅雪花、星空雪花兩款口罩也有兒童版，但只送不賣。（圖／CSD中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年聖誕節在防疫氛圍下，市售特殊色口罩越出越應景，例如快樂小鹿、冰晶雪花限定版與童語耶誕款，一戴上就很有過節氣氛，讓「耶誕造型口罩」近期買氣激增，其中，中衛的聖誕雪花口罩又掀起一波秒殺搶購潮，而這款限定系列現在也有兒童版，將與合作通路舉辦抽獎活動，只送不賣，目前已有3家電商平台提前預告活動時間。

為滿足防疫需求，蝦皮購物推出福德好罩四色混搭、南六醫用口罩、久富餘迷彩口罩等數款MIT成人用醫療口罩，另將於12/18 中午12:00開賣中衛醫療口罩兒童款酷黑、丹寧牛仔2色，並提供萊潔立體型兒童口罩、普惠兒童醫用口罩等多種選擇，消費滿199元再享超商取貨免運優惠。此外，更攜手中衛舉辦耶誕兒童口罩抽獎活動，即日起至12/17 23:59前在Facebook粉絲專頁，於當日活動貼文內留下指定文字，將有機會獲得只送不賣、萌度破表的超稀有限定款。

▲蝦皮購物開賣耶誕限定醫療口罩。（圖／蝦購物提供）

想要抽中衛聖誕雪花兒童口罩的話，也可關注這兩家電商平台，博客來Facebook粉絲團將於12/17凌晨0點公開抽獎訊息，12/20前在貼文下方留言:「我想拿到聖誔分享版的中衛小星空及小緋紅，與所愛的人一起分享中衛雪花。」即可參加抽獎，獎品為緋紅雪花兒童口罩3片+星空雪花兒童口罩3片共6片，中獎名額共10名；PChome 24h購物Facebook粉絲團則於12/25晚間20:00舉辦抽獎活動。

另外，PChome 24h購物持續推出各式優惠限時醫用口罩商品，12/17上午11:30起將開賣中衛醫療日常防疫組，成人款炫綠色+酒棉濕巾、兒童款酷黑+酒棉濕巾2組皆限時價389元，兒童款另有丹寧牛仔+酒棉濕巾限時價429元可選購。

生活市集即日起推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺，每片口罩單價4元回饋，共有4盒200片、8盒400片、16盒800片等3種規格可任選。另外，熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」，共有黃、粉、藍、綠等多色可挑選，單片4.9元起跳；「久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩」單片價格5.9元起，購買最大組數單片可下殺至5元；「宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩」共有湖水藍、亮橘色兩色可選，一次購買最大組數8盒400片，單片下殺至5.2元。

▲久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網則有3檔「聖誕防疫」優惠，久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白，單盒50片特惠399元，使用東森幣最高再抵19元；善存雙鋼印醫用口罩成人平面口罩「聖誕季節」款，印有聖誕老人、馴鹿、聖誕樹等可愛圖案，繽紛又活潑，25入裝共2盒，搭配Bypera廣效抗菌液，防疫組原價800元，東森聖誕防疫價599元；「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配GRANDE格安德雙鋼印醫用成人平面口罩單盒50片裝，只要790元。