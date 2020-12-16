　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲中衛聖誕口罩將於明天公布上市時間。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛緋紅雪花、星空雪花兩款口罩也有兒童版，但只送不賣。（圖／CSD中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年聖誕節在防疫氛圍下，市售特殊色口罩越出越應景，例如快樂小鹿、冰晶雪花限定版與童語耶誕款，一戴上就很有過節氣氛，讓「耶誕造型口罩」近期買氣激增，其中，中衛的聖誕雪花口罩又掀起一波秒殺搶購潮，而這款限定系列現在也有兒童版，將與合作通路舉辦抽獎活動，只送不賣，目前已有3家電商平台提前預告活動時間。

為滿足防疫需求，蝦皮購物推出福德好罩四色混搭、南六醫用口罩、久富餘迷彩口罩等數款MIT成人用醫療口罩，另將於12/18 中午12:00開賣中衛醫療口罩兒童款酷黑、丹寧牛仔2色，並提供萊潔立體型兒童口罩、普惠兒童醫用口罩等多種選擇，消費滿199元再享超商取貨免運優惠。此外，更攜手中衛舉辦耶誕兒童口罩抽獎活動，即日起至12/17 23:59前在Facebook粉絲專頁，於當日活動貼文內留下指定文字，將有機會獲得只送不賣、萌度破表的超稀有限定款。

蝦皮購物開賣耶誕限定醫療口罩（圖／蝦購物提供）

▲蝦皮購物開賣耶誕限定醫療口罩。（圖／蝦購物提供）

想要抽中衛聖誕雪花兒童口罩的話，也可關注這兩家電商平台，博客來Facebook粉絲團將於12/17凌晨0點公開抽獎訊息，12/20前在貼文下方留言:「我想拿到聖誔分享版的中衛小星空及小緋紅，與所愛的人一起分享中衛雪花。」即可參加抽獎，獎品為緋紅雪花兒童口罩3片+星空雪花兒童口罩3片共6片，中獎名額共10名；PChome 24h購物Facebook粉絲團則於12/25晚間20:00舉辦抽獎活動。

另外，PChome 24h購物持續推出各式優惠限時醫用口罩商品，12/17上午11:30起將開賣中衛醫療日常防疫組，成人款炫綠色+酒棉濕巾、兒童款酷黑+酒棉濕巾2組皆限時價389元，兒童款另有丹寧牛仔+酒棉濕巾限時價429元可選購。

生活市集即日起推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺，每片口罩單價4元回饋，共有4盒200片、8盒400片、16盒800片等3種規格可任選。另外，熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」，共有黃、粉、藍、綠等多色可挑選，單片4.9元起跳；「久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩」單片價格5.9元起，購買最大組數單片可下殺至5元；「宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩」共有湖水藍、亮橘色兩色可選，一次購買最大組數8盒400片，單片下殺至5.2元。

醫療口罩（圖／翻攝自東森購物網）

▲久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網則有3檔「聖誕防疫」優惠，久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白，單盒50片特惠399元，使用東森幣最高再抵19元；善存雙鋼印醫用口罩成人平面口罩「聖誕季節」款，印有聖誕老人、馴鹿、聖誕樹等可愛圖案，繽紛又活潑，25入裝共2盒，搭配Bypera廣效抗菌液，防疫組原價800元，東森聖誕防疫價599元；「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配GRANDE格安德雙鋼印醫用成人平面口罩單盒50片裝，只要790元。

ET快訊
投資賀歲片千萬讓女兒軋一角　女股東對帳一看怒提告
快訊／俄芭蕾舞團來台4人確診　今晚台北有演出
失蹤男41天獲救第一句話曝光　揭墜崖原因
湯姆克魯斯罕見「暴怒飆罵劇組人員」！2分鐘音檔瘋傳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

茶香爆濃！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了　加碼喝爆餡芝麻湯圓牛奶

【廣編】《Nova X 娘家嚴選》攜手「鈀」關健康　獲美國FDA認證

什麼讓天空灰濛濛？打破大眾既定印象　大電廠並非空污源頭

維尼暖手寶超萌！7-11獨賣7款迪士尼周邊　行李箱裝史迪奇耳機太Q

趁現在入手聖誕限定款　蘭芝、歐舒丹、Jo Malone爆殺39折起

衝嚐鮮！超商推「林聰明香辣沙鍋菜」　加碼吃超夯「屯京拉麵」鮮食

影／全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

茶香爆濃！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了　加碼喝爆餡芝麻湯圓牛奶

【廣編】《Nova X 娘家嚴選》攜手「鈀」關健康　獲美國FDA認證

什麼讓天空灰濛濛？打破大眾既定印象　大電廠並非空污源頭

維尼暖手寶超萌！7-11獨賣7款迪士尼周邊　行李箱裝史迪奇耳機太Q

趁現在入手聖誕限定款　蘭芝、歐舒丹、Jo Malone爆殺39折起

衝嚐鮮！超商推「林聰明香辣沙鍋菜」　加碼吃超夯「屯京拉麵」鮮食

影／全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

潮人必收！「粉、黑迷彩口罩」12/23開賣　只有8間連鎖店買得到

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

首購族留意！桃園2字頭房價消失中　指標重劃區帶頭全面起漲

首都圈房價高高掛　建商競推高CP值房產受青睞

「12月日照時數」南北2縣市差75倍！這地區一天只能曬5分鐘陽光

特教生突破情障展才藝　竹市「特殊教育」學生美展即日開跑

中天主播劉盈秀「露肩上衣＋緊身褲」身材超兇！　連跳2遍「螃蟹舞」

邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

今晚6點半公布是否演出！文化部：若有1新增取消芭蕾舞團全團表演

加拿大親友幫買皮衣！台東婦急滙10萬付關稅　警急擋：那是泰國

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」

中華電信聖誕驚喜　買手機送耳機

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

維尼暖手寶超萌！小七7款迪士尼周邊

康是美、屈臣氏12/16開賣三麗鷗口罩

馬汀「超殺特賣」990元起

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘！賣場自主下架

全聯跟進下架鎘超標嬰幼兒副食品

旺旺米餅公布「合格報告」　衛生局：再驗超標就罰

免排隊！超商吃「林聰明香辣沙鍋菜」

茶香爆濃！全家鐵觀音霜淇淋回來了

潮人必收！粉、黑迷彩口罩12/23開賣

全聯獨賣變色湯圓、懶人鹹湯圓

全聯派對大餐　烤雞甜點一次網羅

更多熱門

相關新聞

專業藥師教你「3招 」提升抵抗力

專業藥師教你「3招 」提升抵抗力

世界各地疫情延燒，隨著氣溫驟降進入冬季，防疫更不能掉以輕心，經醫學證實有90%以上的疾病皆與免疫系統相關。因此除了戴好口罩，補充營養，增加身體防禦能力更是重要。

蔡英文：盼世界看待台灣防疫成果　不是領導人性別

蔡英文：盼世界看待台灣防疫成果　不是領導人性別

防疫旅館太豪華！她PO三餐：像被供養的豬

防疫旅館太豪華！她PO三餐：像被供養的豬

迷客夏手繪風聖誕限定口罩只送不賣

迷客夏手繪風聖誕限定口罩只送不賣

台南市發放逾171萬個口罩守住疫情

台南市發放逾171萬個口罩守住疫情

關鍵字：

口罩醫療口罩網購防疫聖誕節中衛

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

董至成吻上吳怡霈發展第二春

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面