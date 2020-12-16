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NCC對7頻道違規開罰！中天新聞下架後還有舊案未了

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▲▼國家通訊傳播委員會109年12月16日第942次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）
▲TVBS「晚間6 7整點新聞」報導內容妨害兒少身心健康，NCC16日決議重罰80萬元。（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC16日對7家衛星頻道9件違規案做出處份，其中TVBS內容涉妨害兒少身心健康被重罰80萬元最高；剛失去執照下架的中天新聞台則是0受罰，但是NCC表示，並非下架就不罰，而是16日剛好沒有中天的案子，中天仍有其他違規案在審議中，若確定違規還是要處罰結案。

NCC表示，16日的決議共有3案情節較輕，NCC將發函要求改進，違規情節如下：

一、東森新聞台〈關鍵時刻〉2月6日節目引用「中國衛健委」資料推算新冠肺炎確診率與死亡率，NCC認為應明確說明數據來源與精算結果，避免誤導民眾。

二、TVBS〈少康戰情室〉3月31內容對新冠肺炎疫情的討論，有來賓指出「紐約皇后區有很多屍體在馬路上」，有僑胞反應與觀眾檢舉。NCC認為，該節目後來有做更正，表示是另一地區，是口誤而非錯誤報導，NCC認為媒體對涉及訊息應詳盡查證，善盡查證責任。

三、三立新聞台〈新台灣加油〉4月9日播出來賓評論疫情時，批評世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞應負責，NCC認為雖屬言論自由但應避免激烈人身攻擊、或侮辱性言語，主持人也應適時提醒來賓言論尺度。

▲▼國家通訊傳播委員會109年12月16日第942次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）
▲愛爾達體育二台以新聞形式呈現廣告被NCC警告。（圖／NCC）

另有6案違規情節較大，被處以警告至80萬元不等的罰金，其中在違規名單中罕見的愛爾達體育二台，涉違反《衛廣法》30條新聞需與廣告區隔被警告。NCC表示，違規的情況是該廣告以體育新聞形式呈現，目前該頻道營運計畫並無播報新聞，如果要播新聞應先申請營運計畫變更。

以下為詳細核處名單與內容：

▲▼國家通訊傳播委員會109年12月16日第942次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）▲▼國家通訊傳播委員會109年12月16日第942次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）▲▼國家通訊傳播委員會109年12月16日第942次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）



 
 

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