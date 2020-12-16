業者昏頭台灣豬標示「太像分不清」！　行政院：兩者不會混淆

▲左為衛福部統一印製，供廠商下載使用；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬倒數16天進口，標示原產地話題持續。但傳出衛福部推出「台灣豬貼紙」，與農委會推出的「台灣豬標章」引發混淆，兩個標示的配色、字樣幾乎相同，讓業者直呼搞不清楚。對此，行政院16日表示，兩者並不會有混淆狀況。

因應萊豬進口，衛福部日前統一印製供批發商自行運用的兩款「台灣豬貼紙」，其中圓形綠底金字為台灣豬，這款貼紙無需申請，除在各傳統市場發放外，經濟部官方網站，也提供下載使用；而農委會推出的「台灣豬標章」，但這款則要經過申請，符合可溯源的條件才會獲得標章。

不過，「台灣豬貼紙」 以及「台灣豬標章」的樣子太過相近，同樣有綠金色配色、台灣豬字樣，引發業者搞混。

對此，行政院16日表示，衛福部的貼紙是提供店家可自主、清楚標示，分別台灣豬與進口豬，攤商可於網站下載自行使用；農委會的標章則需經申請、審查、認證，符合可溯源的條件才會獲得標章。兩者並不會有混淆狀況。

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