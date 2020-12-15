甜美女醫遇恐怖情人！分手後收email　驚見自己是「恩愛片女主」

▲外型甜美的女醫師被前男友恐嚇要散布相好時的性愛影片。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子不滿醫師女友要分手，竟把2人過去恩愛時的影片上傳Youtube，還把網址傳給女醫師，揚言「你會後悔的」，「說中文的影片應該可以賺不少錢」，「肯定讓妳紅」，還潛入女醫師的宿舍偷鞋子，女醫師嚇到提告後，張男只淡淡表示希望藉此和女醫師重新取得聯繫，台北地檢署依恐嚇、竊盜等罪起訴張男。

本件被害的年輕女醫師外型清新甜美，曾和30歲的張男交往，2019年因故分手後，女醫師在6月間突然收到張男傳來的e-mail，信件主旨「看看妳幹嘛都不穿衣服」，裡面有一串Youtube連結網址，點進去一看，是2人交往時的自拍裸照和性愛影片。

張男在信件中恐嚇女醫師，「你會後悔的」，但是又想撇清責任，佯稱「手機掉了被盜走圖資，反正不是我外流的」，「我在其他地方發現好像你的影片耶~說中文的影片應該可以賺不少錢」，「水管我又重新上傳了」，此外，張男還揚言要到女醫師工作的醫院散發傳單，「肯定讓妳紅」。

▲女醫師宿舍也遭前男友侵入偷走鞋子。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

除了恐嚇要散布性愛影片外，張男另外在2019年底，尾隨其他房客，潛入女醫師的宿舍，偷走女醫師的鞋子，2020年初，又偷偷把原本就屬於女醫師的飾品，放在女醫師的宿舍門口，女醫師嚇得趕緊提告。

但是張男到案後，完全矢口否認犯行，辯稱e-mail只是希望能和女醫師重新取得聯繫，偷走鞋子只是一時心情不好，想惡作劇嚇嚇女醫師，檢察官調查後，依恐嚇危害安全、侵入建築物竊盜等罪嫌，將張男提起公訴。

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