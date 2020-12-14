睡飽數錢！「百億炒手」夫妻檔聯手娛樂大亨俞惟中　掏空悠克遭訴

記者黃宥寧／台北報導

股市號稱「百億炒手」的陳聰明夫妻涉嫌以收購股票入主上市公司悠克國際後，從2016年到2018年間，炒作悠克國際（6131）、連知名本土劇《甘味人生》製作人兼上櫃公司昇華娛樂（4806）董事長俞惟中也「參一咖」，炒作上億元假交易，甚至掏空公司資產，不法所得共5.4億多元。台北地檢署依《違反證交法》等罪起訴陳聰明夫婦及配合掏空娛樂大亨俞惟中共14人。

股市知名炒手陳聰明超愛炒股，過去因上櫃公司和旺（5505）1審判1年8個月，緩刑5年確定；2018年又涉嫌樂陞炒股案全身而退，但陳聰明、蔣寶夏夫婦，因為積欠券商及金主高達20億元，安分沒多久又積極的尋找可炒作標的。

他們得知股票上市悠克國際公司從2015年爆發經營權糾紛、股票一路下跌，夫妻倆認為有跡可趁，於2017年入主悠克後，擔任「影子董事」，使用人頭證券帳戶進行相對成交，抬高股價，並藉由各種投資案掏空公司，當中還有墾丁知名休閒農場。

經檢調抽絲剝繭積極調查下，發現2017年6月間，陳聰明夫婦得知娛樂大亨俞惟中力邀投資者投資上櫃的昇華娛樂，甚至意圖拉抬昇華股價，雙方密謀由俞惟中暗自協調主要股東出售股權，陳聰明夫婦則從同年9月起以人頭大量買進昇華股票。

昇華娛樂股票為台灣第一家專以電視劇製作為主的掛牌上櫃公司，作品包括《小資女孩向前衝》、《甘味人生》等高收視率戲劇，尤其鄉土劇最廣受歡迎，近年的事業版圖更橫跨兩岸三地。

▲（左起）俞惟中、陳聰明、蔣寶夏。（圖／記者黃彥傑、劉昌松攝）

陳聰明夫婦則於同年9月起以人頭大量買進昇華股票，2017年底入主悠克後，更用悠克公司名義大量買進昇華，2018年4月已成為昇華最大股東，未料前年4月昇華因涉假交易及背信罪遭檢調搜索，股價重挫，陳聰明夫婦為避免虧損，竟假藉投資昇華，甚至找到捧紅醜比頭、蛋黃哥爆紅推手，股票上市「飛耀文創」董事長王國信，挪用9千萬護盤，俞惟中更在當中獲取1千萬報酬。

檢調往下繼續追蹤調查發現，俞惟中在擔任昇華董座時，為了想使用借款，默默將公司增資1億元好登上興櫃，另外為了做高營業額並逃漏稅374萬餘元，虛設多家紙上公司，進行假交易。

庭訊時，陳聰明表示完全不知情，都是妻子蔣寶夏所為，蔣寶夏坦承不諱且一人扛下並清楚交代掏空過程。檢方因此建議法院予評估量刑；俞惟中則辯稱所有的投資為合法，但辯詞未獲檢方採信，依違反《公司法》、《稅捐稽徵法》起訴。飛躍文創負責人王國信則被認定是整起密謀的「工具人」，在不知情的情況下獲不起訴處分。



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