檢察長留言「你這隻大黃牛」　紙媒社長告恐嚇結果出爐

▲前花蓮高分檢檢察長林朝松一時氣話被控恐嚇，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

《法治時報》社長黃越宏，不滿前花蓮高分檢檢察長林朝松，打電話到語音信箱留言，指控黃在司法界是「大黃牛」，還恐嚇「一定查辦到底」，另外又在法院外，指控黃仗勢媒體施壓關說劉政池案，黃控告林涉嫌恐嚇、妨害名譽等罪，台北地檢署7日以林只是說氣話，對可受公評之事提出合理評論等理由，處分不起訴。

黃越宏指控林朝松，在2017年花蓮高分檢檢察長任內，打了幾通電話又馬上掛斷，最後在電話語音信箱中留言，「黃越宏你這隻大黃牛，我一定查辦到底」，另外，林朝松卸任後，又在黃越宏與另名檢察官林達官司審判庭外，接受媒體採訪時，指責黃越宏到處關說，「劉政池案也受到關說」。

▲媒體人黃越宏不滿名譽受損，控告前檢察長林朝松涉嫌恐嚇等罪。（圖／資料照）

林朝松被告恐嚇、妨害名譽後，出庭向檢察官解釋，語音留言的部分，是因為黃越宏先打電話罵他三字經，他想回電話問怎麼回事卻被掛斷， 之後又沒人接聽而進入語音，他才會一氣之下留言指黃越宏是司法黃牛；至於公開指責黃越宏干涉劉政池案的部分，則是他士林地檢署檢察長任內的親身經歷。

檢察官調查，林朝松和黃越宏在語音留言事件前，的確有多通密集通聯記錄，但大多幾秒鐘就結束，與林朝松辯稱想回電質問卻遭掛電話的情節相符，林應該是真的氣到在語音信箱留下要查辦到底的話；而公開指責黃干涉個案的部分，林依據部分事實基礎，對攸關司法公正的事件評論，未逾越合理評論範圍，因此將2案全都處分不起訴。

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