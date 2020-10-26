　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師保養ATM連偷兩間郵局「搬走27.6萬元」　藏鈔箱鑰匙一路開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

段姓工程師2018年8月、10月間相繼在台南市鹽埕郵局及仁德郵局協助保養提款機，卻趁著工作之便偷走鈔箱鑰匙和27萬6000元現金，刑事方面被台南地院依兩次竊盜罪分別判處4月、10月有期徒刑。而民事方面，段男任職的電腦公司也提告求償，最終他還得賠償公司27萬6000元的損失。

台南鹽埕郵局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲鹽埕郵局。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，段男在該電腦公司任職時，主要負責台南、嘉義地區的郵局提款機維修保養，沒想到他因為欠債無法償還，竟然動起偷錢的歪腦筋；2018年8月20日下午3時許他前往鹽埕郵局進行保養工作，卻趁著林姓經理不注意，偷偷將黑色的鈔箱鑰匙塞進褲子口袋，接著假裝沒事繼續完成提款機保養。

拿到鑰匙的段男同年10月8日上午9時許前往仁德郵局工作，發現這裡的提款機與鹽埕郵局是同一種款式，於是在保養完的隔日再次前往，誆騙不知情的經理帶他去維修機臺，並趁著無人注意時拿出自備的黑色提袋，偷走下層機門鈔箱內的27萬6000元現金（共276張千元鈔票），保養完後再從容離去。

仁德郵局人員在事發當日下午清點提款機內款項時，發現現金短缺，後來得知鹽埕郵局遺失鈔箱鑰匙，這才揪出這起監守自盜的案件。對此，段男坦承的確有前往兩間郵局進行提款機保養工作，但沒有任何竊盜行為，「事實上我就是沒有偷。」

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲段男否認偷走提款機鈔箱內的現金。（示意圖／記者周宸亘攝，非遭竊機臺）

而段男的辯護律師也認為，不論是鹽埕郵局還是仁德郵局，遭竊的提款機上都沒有採到段男的指紋，假如真的是他做的，為何不在第一次得手鑰匙時就行竊，「他積欠的債務不只27萬6000元，仁德郵局鈔箱內的現鈔至少上百萬元，他何不多拿一點？」

不過，台南地院法官調閱郵局的監視器畫面，發現段男在保養過程中多次東張西望，不時盯著上方的監視器，甚至一度將黑色提袋、鈔箱移到監視器鏡頭範圍外，這個行為明顯違反作業規範；至於為何不對第一間郵局下手，那是因為鈔箱位於下層機門內，除了鑰匙，尚須金庫密碼才能開啟，當日林姓經理並未開啟下層機門，因此躲過一劫。

最終，法官依兩次竊盜罪判處段男4月、10月有期徒刑。另外在民事方面，他所任職的電腦公司也提告索賠，並在今年8月獲判賠償27萬6000元，他不滿提出上訴，但在10月20日被駁回。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
爬山照曝！台中男打流感疫苗病危插管　女兒哭：一個健康的人變這
莫拉菲今將轉中颱！周三晚起變天　下波冷空氣挑戰15度新低溫
杭特「來自地獄的筆電」14歲少女身分曝！　脫上衣與姪女躺床親
快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

資優生暴打女友逼賣淫！還當馬夫接送　20年後變「戒毒村主任」

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警靠「遙控器」驚險救肉票

工程師保養ATM連偷兩間郵局「搬走27.6萬元」　藏鈔箱鑰匙一路開

視訊不能斷！她好怕堂哥又進房侵犯　嬸嬸痛哭下跪「原諒我2兒」

蘆竹舞廳被停業2個月「玩更嗨」　122人開毒趴！下場悲劇

男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要告

開車沒讓路爆氣！賓士男大安站開槍叫囂　5萬元交保

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

資優生暴打女友逼賣淫！還當馬夫接送　20年後變「戒毒村主任」

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警靠「遙控器」驚險救肉票

工程師保養ATM連偷兩間郵局「搬走27.6萬元」　藏鈔箱鑰匙一路開

視訊不能斷！她好怕堂哥又進房侵犯　嬸嬸痛哭下跪「原諒我2兒」

蘆竹舞廳被停業2個月「玩更嗨」　122人開毒趴！下場悲劇

男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要告

開車沒讓路爆氣！賓士男大安站開槍叫囂　5萬元交保

陸抽砂船大圍島！馬祖人驚「南竿被包圍了」　1000噸新北艦全速支援

光芒致勝英雄太過興奮　「換氣過度」打點滴治療

爆「岳飛後代」嫩尪不舉！　前中姐結婚1年撕破臉：他在外面養女人

資優生暴打女友逼賣淫！還當馬夫接送　20年後變「戒毒村主任」

iPhone 12對上iPhone 12 Pro！竟是「它」更耐摔　3公尺砸下也OK

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警靠「遙控器」驚險救肉票

花蓮縣長盃高球賽盛大落幕　基層扎根向前更進一步

今年秋冬「焦糖奶咖色」最大勢！BV棉花糖包、DIOR BOBBY手袋8款必收

普丁打臉川普：杭特在烏克蘭與俄羅斯經商　但沒看見犯罪行為

爬山照曝！台中男打流感疫苗病危插管　女兒哭：一個健康的人變這樣

孩子不愛說話？　看醫生前爸媽先檢查有沒有做到這些事

竟然有洗澡這麼乖的貓咪！　網笑：是電池被拔下來了嗎

社會熱門新聞

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

桃園男主管性侵女下屬　見一通電話軟掉

即／台南母菜刀砍女兒！她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

女醉倒遭撿屍輕生亡！房東弟辯：她勾引我

即／重機自撞電線桿　苗栗工業會龍頭身亡

她穿性感蕾絲薄紗進超商　偷騎機車判無罪

蘆竹舞廳停業玩更嗨　122人開毒趴

73歲人夫怨「性生活不滿足」！44歲妻心碎曝真相

女大生找陪宿…男睡4天忍不住下場慘了

騎車遭工地圍籬砸中…男大生撞電桿彈飛躺地掙扎亡！

更多熱門

相關新聞

女中士搬走5箱阿薩姆　結局賠13倍

女中士搬走5箱阿薩姆　結局賠13倍

陸軍吳姓女中士去年11月29日趁著在彰化營區服務的機會，搬走5箱有「軍中霸主級飲料」之稱的阿薩姆系列飲料，並開車載回位於台中的住家供親屬飲用；事跡敗露後她辯稱有經過許姓士兵同意，但彰化地院法官不採信，日前被依陸海空軍刑法判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，相當於是飲料金額的13倍。

女友偷7顆芒果　他「拉肚子」自救

女友偷7顆芒果　他「拉肚子」自救

外遇父廟前乞討　求3女扶養結局曝

外遇父廟前乞討　求3女扶養結局曝

女房客住2年變老婆　房東結局曝

女房客住2年變老婆　房東結局曝

黑道太子爺落魄！超商偷酒竊口香糖吃官司

黑道太子爺落魄！超商偷酒竊口香糖吃官司

關鍵字：

台南地院竊盜罪郵局

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

台北房價為何掉不下？他曝「年輕人1觀念」毀一切

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面