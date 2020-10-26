工程師保養ATM連偷兩間郵局「搬走27.6萬元」　藏鈔箱鑰匙一路開

記者黃翊婷／綜合報導

段姓工程師2018年8月、10月間相繼在台南市鹽埕郵局及仁德郵局協助保養提款機，卻趁著工作之便偷走鈔箱鑰匙和27萬6000元現金，刑事方面被台南地院依兩次竊盜罪分別判處4月、10月有期徒刑。而民事方面，段男任職的電腦公司也提告求償，最終他還得賠償公司27萬6000元的損失。

▲鹽埕郵局。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，段男在該電腦公司任職時，主要負責台南、嘉義地區的郵局提款機維修保養，沒想到他因為欠債無法償還，竟然動起偷錢的歪腦筋；2018年8月20日下午3時許他前往鹽埕郵局進行保養工作，卻趁著林姓經理不注意，偷偷將黑色的鈔箱鑰匙塞進褲子口袋，接著假裝沒事繼續完成提款機保養。

拿到鑰匙的段男同年10月8日上午9時許前往仁德郵局工作，發現這裡的提款機與鹽埕郵局是同一種款式，於是在保養完的隔日再次前往，誆騙不知情的經理帶他去維修機臺，並趁著無人注意時拿出自備的黑色提袋，偷走下層機門鈔箱內的27萬6000元現金（共276張千元鈔票），保養完後再從容離去。

仁德郵局人員在事發當日下午清點提款機內款項時，發現現金短缺，後來得知鹽埕郵局遺失鈔箱鑰匙，這才揪出這起監守自盜的案件。對此，段男坦承的確有前往兩間郵局進行提款機保養工作，但沒有任何竊盜行為，「事實上我就是沒有偷。」

▲段男否認偷走提款機鈔箱內的現金。（示意圖／記者周宸亘攝，非遭竊機臺）

而段男的辯護律師也認為，不論是鹽埕郵局還是仁德郵局，遭竊的提款機上都沒有採到段男的指紋，假如真的是他做的，為何不在第一次得手鑰匙時就行竊，「他積欠的債務不只27萬6000元，仁德郵局鈔箱內的現鈔至少上百萬元，他何不多拿一點？」

不過，台南地院法官調閱郵局的監視器畫面，發現段男在保養過程中多次東張西望，不時盯著上方的監視器，甚至一度將黑色提袋、鈔箱移到監視器鏡頭範圍外，這個行為明顯違反作業規範；至於為何不對第一間郵局下手，那是因為鈔箱位於下層機門內，除了鑰匙，尚須金庫密碼才能開啟，當日林姓經理並未開啟下層機門，因此躲過一劫。

最終，法官依兩次竊盜罪判處段男4月、10月有期徒刑。另外在民事方面，他所任職的電腦公司也提告索賠，並在今年8月獲判賠償27萬6000元，他不滿提出上訴，但在10月20日被駁回。