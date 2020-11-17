「第一次收到爸爸消息，才知他還活著」　女兒曝悲慘童年心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓安親班老師從小到大都沒見過父親，7歲時母親罹癌過世，便由阿姨扶養長大，直到今年8月間接到台南市社會局通知，才知道原來父親尚在人世，但一想到悲慘的童年生活，加上自己也有兩名子女要養，實在沒有餘力，因此決定提告希望免除對父親的扶養義務，日前也成功獲得台南地院法官判准。

▲母親過世後，黃女改由阿姨扶養長大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，黃男在楊姓妻子產後坐月子的期間離家不歸，整天在外花天酒地，疑似還有外遇行為，卻遲遲不肯簽下離婚協議書，也不願意照顧小孩，後來夫妻倆鬧上法院，這才結束這段婚姻。

楊女帶著當時還不到1歲的女兒（黃女）一起生活，沒想到卻在孩子7歲時罹患癌症驟逝。之後，黃女便與阿姨同住，直到今年8月間突然收到社會局通知，才知道父親尚在人世，讓她忍不住感嘆，「這是我出生至今，第一次收到關於父親的訊息。」

▲黃男離婚後從未前往探視女兒。

黃女坦言，從事安親班老師的工作月薪僅2萬8000元，還有兩名子女要扶養，實在沒有餘力照顧父親，況且父親從她出生之後就一直不聞不問，根本就沒有盡到家庭責任，如今反過來要求扶養，根本不公平，因此決定提告請求免除對父親的扶養義務。

台南地院法官調查後確認，黃男離婚之後從未探視過妻女，也沒有支付扶養費用，在接到社會局通知之前，女兒連父親的長相、個性、聯絡方式、近況都不知道，最終認定他未盡到扶養義務且情節重大，裁准了女兒的請求。