「6月大女兒丟給弟弟養」她15歲開始工作　生父淪街友後悔了

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子在女兒出生6個月時與妻子離婚，接著就將孩子丟給弟弟扶養，期間幾乎不聞不問，後來淪為街友，生活困頓。成年後的女兒日前接到慈善團體電話，希望她將父親帶回照顧，因此決定提告請求減輕或免除對父親的扶養義務，最終在今年10月30日獲台南地院法官判准免除。

▲鄭女被父親拋下後是由叔叔一手帶大。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案當事人無關）

鄭女判決書中主張，她是在1988年6月間出生，但雙親在同年12月間離婚，之後父親就將當時才6個月大的她丟給叔叔照顧，幾乎完全不管死活；後來父親因為好吃懶做淪為街友，日前她接到某慈善團體打來的電話，要求將父親接回照顧，盡到子女扶養的義務，「可是自從我有記憶起，他就沒有盡到分毫扶養責任，如今要求我扶養他，實在不公平。」

鄭女坦言，現在她在雲林縣某小工廠上班，每月薪資不超過2萬4000元，除了要養活自己還有一名年幼的女兒要照顧，薪水都快不夠用了，真的沒有餘力扶養父親，不得已才決定提告請求減輕或免除對父親的扶養義務。

對此，鄭男承認年輕時因為不會想，個性有點孤僻，所以沒有盡到為人父的責任，就算現在有些後悔，也沒有辦法了。鄭男的前妻也證稱，離婚之後前夫幾乎可以說是沒有照顧過女兒，孩子是由前夫弟弟一手帶大，直到國中畢業，高職則是就讀建教班。

▲鄭女高職就讀建教班，靠在工廠半工半讀支付生活開銷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

台南地院法官依職權調閱鄭女的勞保紀錄，發現她從15歲時就開始就業投保，當時就讀建教班半工半讀，平時住在工廠；另外再調閱入出監紀錄表，發現鄭男在女兒成年前多次因案出入監獄，的確難以好好照顧孩子。

法官接著指出，考量到鄭男無正當理由未盡到對女兒的扶養義務，且情節已達重大程度，最終裁定准許女兒的請求，判准免除她對父親的扶養義務。