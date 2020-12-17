消防宣導結合布袋戲　上演保命秘訣...預防一氧化碳中毒

▲三昧堂結合消防局宣導上演「哥，偶來了！」戲說保命秘訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局為加強民眾重視居家一氧化碳中毒風險，日前於縣消防局大門口特別邀請「三昧堂創意木偶團隊」到場表演，藉由精彩的文化藝術宣導防範一氧化碳中毒。

此次與知名藝術團體「三昧堂創意木偶團隊」合作，希望藉由此次布袋戲的演出，讓民眾清楚了解一氧化碳中毒形成因素有二，第1個因素是因為將錯誤的瓦斯熱水器裝在室內；第2個因素是環境通風不良，因而產生一氧化碳，一氧化碳又無法排出，導致民眾中毒死亡。

藉由劇中角色彰顯出一氧化碳具備無色、無臭、無味的隱形殺手特質，提醒民眾注意燃氣熱水器安裝位置、安裝方式及品牌型式，希望民眾對防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生機率。

▲▼ 三昧堂隆登嘉義縣消防局 「哥，偶來了！」戲說保命秘訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

局長呂清海表示，嘉義縣在防範一氧化碳中毒的成績相當傑出且努力，連續於106、107、108年三年中榮獲內政部評比全國第1名的佳績，但希望提醒縣民，因冬季氣候寒冷，民眾習慣將門窗緊閉，如果住家內瓦斯熱水器位置裝設不當，就容易造成一氧化碳中毒，所以為預防一氧化碳中毒事件發生，應確實遵照「五要」原則：

一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用等情形。二、要使用安全的「品牌」：應有CNS（國家標準）等檢驗合格標示。三、要選擇正確的「型式」：要針對環境選擇正確的型式，使用時才不會造成危險。四、要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」。五、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，並由合格承裝業者聘用的技術士來處理。

另外，今天的活動除了宣導民眾防範一氧化碳的重要外，由於依據歷年統計資料顯示，在住宅火災死亡事件的原因，有50%以上為發現火災的時機太晚，在此一併鼓勵民眾購買安裝「住宅用火災警報器」，及早偵知火災並喚醒注意，有助提早因應並避難逃生，減少人命傷亡及財物損失。

內政部消防署將每年12月16日訂為「一氧化碳預防日」，並分析104年至108年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，一氧化碳中毒件數每年平均37.6件，冬季占67.02%，較易發生中毒事故，研判係因天冷緊閉門窗造成通風不良，且熱水器安裝不當等因素所致。