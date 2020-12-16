蔡英文：盼世界看待台灣防疫成果　不是著眼領導人性別

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文日前接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）期刊書面訪問，向國際社會分享台灣面對新冠肺炎的成功防疫經驗。蔡英文表示，希望世界看待台灣的抗疫成果，不是著眼領導人的性別，而是看到所有台灣人民的貢獻。

蔡英文表示，從新冠肺炎疫情學到一堂重要的領導課，是形塑共同目標，看到各界人士放下歧見，齊心努力，最讓人欣慰，領導就是激發團結，是台灣抗疫成功的關鍵；另一項優勢是，台灣從對抗SARS、H1N1及H7N9流感、登革熱等疫情，所累積的豐富防疫經驗，從這些經驗中，台灣學足教訓，授權專業防疫團隊引領應變，專業建言能讓台灣及早洞察疫情的嚴重性，有效動員政府和民間資源，最重要的是引領全民同心抗疫。

蔡英文指出，1月初起，她首次召開一連串防疫國安高層會議，協調政府各部會的防疫工作並做出防疫指示，台灣的醫療體系搭配先進的數位能力，成功打造全面追蹤監測病毒的安全網，在政府和國內製造商合作下，台灣迅速從口罩進口國，躍為全球第二大口罩生產國，在供足國人需用後也捐贈口罩等物資給有需要的國家。

蔡英文提及，即時透明的資訊，建立起民眾的信心，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，說明疫情發展並回答媒體提問，她也定期在社群媒體上提供最新訊息，並加油打氣，讓全民了解最新情形，藉由這些平台和民眾直接溝通，說明政策，破除謠言，贏得民眾對政府的信任，即使疫情還看不到盡頭，但台灣有信心迅速因應變局，守護全民健康，同時，在嚴峻的全球挑戰中保持穩定的經濟發展。

另一方面，媒體報導女性國家元首較男性領導人在因應疫情時，更能發揮成效，是否同意要歸功於女性領導人特有的同理心、謙遜和合作等特質？蔡英文則說，防疫成功與否，取決於領導人決策的成效，關鍵在於能否做出精確決策，凝聚公眾信心，指揮政府部門執行。

蔡英文強調，同理心、謙卑、合作等領導特質，並非女性獨有，有效的領導力所需要的人格特質和技巧是跨越性別的，希望世界看待台灣的抗疫成果，不是著眼領導人的性別，而是看到所有台灣人民的貢獻，身為女性總統，有責任在國內外努力不懈推動婦女賦權，直到不再出現「女性總統」這個名詞，這個目標從未改變。

《康乃爾法律論壇》是康乃爾大學法學院期刊，每年出刊春季號及秋季號，內容刊載學術文章、校友簡介、新聞時事及教師紀事等。今年秋季號以「凌越逆境」（Leading through Adversity）為題，刊登總統等10位傑出校友的領導事蹟。