　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回饋10%！雙12搶iPhone「結帳多噴5千元」　曝明細扯炸：是運費…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲iPhone Xs Max使用一週心得：6個項目比較告訴你值不值 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲原PO本來打算趁雙12折扣買iPhone。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone12推出近2個月，許多想換新機的人一直在觀望，不管是想換變便宜的iPhone X、11系列，還是想直上最新的12，雙12正好是年底最後一波折扣。就有網友在《爆怨公社》貼出截圖，說因為有回饋10%的優惠券，他本來打算下訂iPhone，結果要結帳才發現價格多了5千元，仔細一看超傻眼「運費5千……」

這位網友文中表示，「昨天本來想下訂iPhone，想說有優惠券回饋10%很划算」，只見他選的手機總金額是4萬1400元，可以回饋4140代幣，「結果要結帳的時候發現……嗯？？？？？變貴了？？？？」因為總付款金額突然變成4萬6400元，貴了5千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO馬上懷疑自己是不是操作錯誤，就看了一下明細，不看還好，一看馬上傻眼，因為多的5千元來自寄送方式，上面寫著「賣家宅配 $5,000」。「運費5千，5千……5千……5……」，也還好有這一查，網友不禁鬆一口氣「我的荷包君差點就哭了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲運費5千元讓原PO秒打退堂鼓。（圖／翻攝自爆怨公社）

他也在留言處透露，「不能使用免運，賣家只提供宅配沒有超商取貨。」讓不少網友紛紛喊扯，「這個賣家也太陰險哈哈」、「賣家可能借坦克幫你送到家（誤」、「滿滿的套路呀」、「搭直升機親送嗎」、「細節藏在運費裡，換你問賣家說你要面交自取不算運費，看他怎麼講。」

其中，就有人也說自己有看到的誇張賣家，「我昨天還有看到AirPods 1.2折的……上面打原價6xxx，雙12打12折只要7xx，但仔細看的時候英文字不一樣、是『airpros』……」，而且他看到的時候已經賣出17、18個商品。還有網友留言大嘆「我也有看到！差點被騙！」

ET快訊
「18歲低胸妹」啪1次1萬：存錢上大學　男完事後背脊涼了
快訊／上看冷氣團！即刻連3天越晚越冷　「急凍13°C」時間地
「灰碎石片」懸滿房間牆壁、天花板　過來人急喊快處理
本土劇娜美舞衣開衩到腰！　一旋轉神秘三角全露
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

目睹連環摔！彰師大「這一階」超詭異　他看傻：被詛咒的樓梯？

快訊／上看冷氣團！即刻起連3天越晚越冷　「急凍13°C」時間地點曝

以前主張分清楚！她曝經驗「交往不AA男」很幸福：更願意為他花錢

東北季風增強「大陸霾害明報到」！西半部空品將亮橘紅警示

年年獲百萬人朝聖　台中爵士音樂節14日起改線上演出

回饋10%！雙12搶iPhone「結帳多噴5千元」　曝明細扯炸：是運費…

小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤　網讚有生意頭腦

拿iPhone就是潮！他好奇「非買不可的理由」　果粉秒答：沒輸過

影／主宰全球的新冠病毒株是「第6型」　莊人祥：可能是個好消息

加里山「小白花」盛開　山友怒：希望大家出門都有帶公德心！

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

目睹連環摔！彰師大「這一階」超詭異　他看傻：被詛咒的樓梯？

快訊／上看冷氣團！即刻起連3天越晚越冷　「急凍13°C」時間地點曝

以前主張分清楚！她曝經驗「交往不AA男」很幸福：更願意為他花錢

東北季風增強「大陸霾害明報到」！西半部空品將亮橘紅警示

年年獲百萬人朝聖　台中爵士音樂節14日起改線上演出

回饋10%！雙12搶iPhone「結帳多噴5千元」　曝明細扯炸：是運費…

小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤　網讚有生意頭腦

拿iPhone就是潮！他好奇「非買不可的理由」　果粉秒答：沒輸過

影／主宰全球的新冠病毒株是「第6型」　莊人祥：可能是個好消息

加里山「小白花」盛開　山友怒：希望大家出門都有帶公德心！

跨出一大步！校園農村共創火花四射　三大主題農村成果分享

張語噥唱跳「回憶殺組曲」全場嗨翻　帥秀饒舌...婁峻碩讚：很有fu！

目睹連環摔！彰師大「這一階」超詭異　他看傻：被詛咒的樓梯？

調皮爸塞臉前炫耀「我有蛋糕」　汪看破手腳撇頭皺眉：又想騙偶了

舌頭「放錯位置」竟害牙齒亂！醫推1招甩掉雙下巴

伊朗處決反對派記者！他加入反政府示威　被控「煽動暴力」被絞死

拒簽署需說明　港媒：公務員必宣誓擁護基本法

妻子一句「辛苦了，找回你自己吧」李李仁演跨性別者淚崩！

勞金炒股案》周信佑／勞金局隻手遮天　勞工淌血

海產業少爺「3度拒接家業」！爸氣炸討回2塊地　這關鍵讓兒子免還

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

生活熱門新聞

【心內話】為愛過勞死

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

分數曾直逼醫牙！1科系「跌落神壇」薪水超低

中天突破200萬訂閱　3天收益金額曝光！

人妻報仇偷吃夫「潤滑加辣椒」　結局神展開

小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤

冬兵睡覺怎保暖！「軍中最好裝備」曝光

想當女職軍！過來人曝恐怖經歷：很後悔

今晚變天！入冬最低溫探12度直逼冷氣團　下波還更強

知名部落客「肺腺癌」病逝

婚宴菜炸湯圓「中間多一坨」　一嚐驚呆

第6型新冠病毒株主宰全球　莊人祥：可能是好消息

台南「2元水餃」超便宜原因曝　在地人：觀光客別來

更多熱門

相關新聞

為何一定要用iPhone？果粉秒答：沒輸過

為何一定要用iPhone？果粉秒答：沒輸過

iOS和安卓（Android）系統各有各的擁護者，兩者都問世已久，除了有一定的穩定性，缺點也一直都有在改進。一名網友先前發文丟出心中疑問，每次他只要問別人為何不買安卓手機，總會得到「iPhone好用」的答案，但安卓手機明明也不差，iPhone有什麼非買不可的理由嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

近三年最不受歡迎iPhone新機揭曉　美國電信商銷售額連5％都不到！

近三年最不受歡迎iPhone新機揭曉　美國電信商銷售額連5％都不到！

婚宴蟑螂偽裝議員　祝新人早上貴子

婚宴蟑螂偽裝議員　祝新人早上貴子

雙12「貓狗零食大禮包」再加碼

雙12「貓狗零食大禮包」再加碼

心疼阿婆「撿回收」暖心送食物！網歪樓：她比你有錢

心疼阿婆「撿回收」暖心送食物！網歪樓：她比你有錢

關鍵字：

雙12iPhone回饋運費賣家爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

8.3強震遇浪漫真愛！「大叔救了22歲少女」

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

【心內話】為愛過勞死

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面