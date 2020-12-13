回饋10%！雙12搶iPhone「結帳多噴5千元」　曝明細扯炸：是運費…

▲原PO本來打算趁雙12折扣買iPhone。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone12推出近2個月，許多想換新機的人一直在觀望，不管是想換變便宜的iPhone X、11系列，還是想直上最新的12，雙12正好是年底最後一波折扣。就有網友在《爆怨公社》貼出截圖，說因為有回饋10%的優惠券，他本來打算下訂iPhone，結果要結帳才發現價格多了5千元，仔細一看超傻眼「運費5千……」

這位網友文中表示，「昨天本來想下訂iPhone，想說有優惠券回饋10%很划算」，只見他選的手機總金額是4萬1400元，可以回饋4140代幣，「結果要結帳的時候發現……嗯？？？？？變貴了？？？？」因為總付款金額突然變成4萬6400元，貴了5千元。

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原PO馬上懷疑自己是不是操作錯誤，就看了一下明細，不看還好，一看馬上傻眼，因為多的5千元來自寄送方式，上面寫著「賣家宅配 $5,000」。「運費5千，5千……5千……5……」，也還好有這一查，網友不禁鬆一口氣「我的荷包君差點就哭了。」

▲運費5千元讓原PO秒打退堂鼓。（圖／翻攝自爆怨公社）

他也在留言處透露，「不能使用免運，賣家只提供宅配沒有超商取貨。」讓不少網友紛紛喊扯，「這個賣家也太陰險哈哈」、「賣家可能借坦克幫你送到家（誤」、「滿滿的套路呀」、「搭直升機親送嗎」、「細節藏在運費裡，換你問賣家說你要面交自取不算運費，看他怎麼講。」

其中，就有人也說自己有看到的誇張賣家，「我昨天還有看到AirPods 1.2折的……上面打原價6xxx，雙12打12折只要7xx，但仔細看的時候英文字不一樣、是『airpros』……」，而且他看到的時候已經賣出17、18個商品。還有網友留言大嘆「我也有看到！差點被騙！」