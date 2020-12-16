新竹邱男41天只喝溪水！爆瘦20kg「到醫院睡著了」　姐送上大擁抱

記者白珈陽、陳俊宏／連線報導

新竹縣男子邱聖哲失聯41天後，終於在今天（16日）凌晨於台中谷關山洞被找到送醫。家屬第一時間接到電話，隨即趕到醫院探視，姐姐給了弟弟一個大大的擁抱。家屬表示，人至少瘦20公斤，這41天應都是喝溪水維生。

▲邱男在醫院睡著了。（圖／家屬提供）

和平警分局表示，谷關派出所凌晨1時10分許接獲民眾報案，稱其15日晚間9時許，於谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，竟在電廠後山發現有人躲在山洞裡睡覺；王繼生獲悉後，立即調派5名警力由副所長陳文評，會同消防局搜救人員前往救援，至現場確認就是已失蹤41天的邱男，搜救人員笑說「你真的是讓全世界找你耶！」

▼邱男失聯41天被發現時，和當初家屬公布的尋人照片相比，整個人爆瘦、雙頰凹陷。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

▼邱男在谷關山洞睡覺被發現。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男被尋獲時狂灌水。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼邱男吃現場人員給的餅乾。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，山洞內沒有擺放食物，現場僅有一個黃色睡袋，邱男無外傷但身體虛弱，對於警方詢問可清楚回答，但他和當初家屬公布的尋人照片，可見整個人瘦了一圈、雙頰凹陷。他狂灌礦泉水，也吃了現場人員給的餅乾，「我從30樓摔下來」，被問到「有沒有哪裡會痛」，他回「都好」？搜救人員問「摔下來頭有戴安全帽？」他則點頭。他還說，「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」

《ETtoday新聞雲》聯絡家屬，邱姐稍早指出，目前全家人正從新竹趕往谷關了解狀況，必須親眼確認是否該男子就是弟弟才能安心。而最新消息是邱已被送到醫院，在病床上睡著了。家屬說，他40天來只靠喝河谷的溪水維生，爆瘦至少20公斤。《三立新聞網》報導，邱姐並給弟弟一個大擁抱。

▲▼搜救人員在山洞找到邱男將人送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼邱男母親和姐姐日前下跪，求大家幫幫他們。（圖／東森新聞）

▲▼邱母日前激動下跪磕頭。（圖／東森新聞）

▼家屬在事發後公布邱男長相，懸賞50萬尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼邱男大喊「我後面有歹徒」，棄車往隧道內奔去。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男疑似跳下百米深的邊坡懸崖。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼事發第三天，尋獲邱男所戴的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼家屬開出50萬元賞金。（圖／記者李忠憲翻攝）