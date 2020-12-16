弟弟平安了！　新竹邱姐「控所長瀆職」將撤告道歉：非常感謝他

記者白珈陽、陳俊宏／連線報導

新竹邱聖哲失聯41天被發現，家屬一開始指控是「人為」、「他殺」，還控告谷關派出所長王繼生瀆職，所幸如今人平安獲救。對此，邱姐今天（16日）表示，將對王所長撤告和對警方道歉，也感謝所有搜救人員及警消同仁。

▼邱男母親和姐姐日前在台中地檢署前下跪，求大家幫幫他們。（圖／東森新聞）

▲▼邱母日前激動下跪磕頭。（圖／東森新聞）

邱男胞姐邱美齡及其父母日前到台中地檢署，按鈴王繼生涉嫌瀆職。邱母當場下跪磕頭痛哭，「求求你們幫幫我，救救我的兒子，我才一個兒子。」

邱姐當時說，確定弟弟從中橫便道1.7K處進去，到1.3K都沒再出來過，明明有這些證據了，為什麼所長遲遲不去辦；且隧道出口完全沒弟弟蹤跡，安全帽還可出現在對岸，這分明就是人為，「我可以確定，我弟是在隧道裡面被管制人員帶走。他們搜救的跟我們講說，這根本不是失蹤，這是他殺。」

▼邱男失聯41天被發現時，和當初家屬公布的尋人照片相比，整個人爆瘦、雙頰凹陷。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

邱姐質疑，安全帽的出現是有人「故佈疑陣」，「你們追我弟弟22公里都有行車紀錄器，為什麼隧道裡面這麼重要的卻不敢交出來？」她質疑，管制人員在影片後持續開車緊追，意外在隧道內撞死弟弟，所以才不敢將後面的行車紀錄器公布。

所幸如今邱男平安獲救，邱姐說，「弟弟已經平安，謝謝您們大家關心」，第一時間是接獲王繼生的通知，非常感謝他，將會撤告也會對警方道歉。他也感謝所有搜救人員、谷關所副所長、和平分局偵查隊隊長和警消同仁。

和平分局表示，雖邱民家屬按鈴申告王所長救援不力，但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至今共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓民眾一家能夠團圓，希望社會大眾能夠信任台中市政府警察團隊不辭辛勞，為民服務的信念。

▼邱男在谷關山洞睡覺被發現。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男被尋獲時狂灌水。（圖／記者白珈陽翻攝）

和平分局表示，谷關派出所凌晨1時10分許接獲民眾報案，稱其15日晚間9時許，於谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，竟在電廠後山發現有人躲在山洞裡睡覺；王繼生獲悉後，立即調派5名警力由副所長陳文評，會同消防局搜救人員前往救援，至現場確認就是已失蹤41天的邱男，搜救人員笑說「你真的是讓全世界找你耶！」

據了解，山洞內沒有擺放食物，現場僅有一個黃色睡袋，邱男無外傷但身體虛弱，對於警方詢問可清楚回答，但他和當初家屬公布的尋人照片，可見整個人瘦了一圈、雙頰凹陷。他狂灌礦泉水，也吃了現場人員給的餅乾，「我從30樓摔下來」，被問到「有沒有哪裡會痛」，他回「都好」？搜救人員問「摔下來頭有戴安全帽？」他則點頭。他還說，「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」

邱男已被送到醫院，在病床上睡著了。家屬說，他40天來只靠喝河谷的溪水維生，爆瘦至少20公斤。

▼邱男吃現場人員給的餅乾。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼邱男在醫院睡著了。（圖／家屬提供）