▲什麼讓天空灰濛濛？打破大眾既定印象，大電廠並非空污源頭。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲近年來環保與健康意識抬頭，國人對空氣品質的要求與關注也越來越高。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

近年來環保與健康意識抬頭，國人對空氣品質的要求與關注也越來越高，造成台灣空污問題的三大主因，就是工廠、車輛及民生相關污染，中興大學環工系教授莊秉潔指出，「以中南部來說，工廠大概佔4成、車輛差不多佔3成，3成是民生相關污染」。

▲中興大學環工系教授莊秉潔說明，「說到空污大家都會把目標都在大電廠，大家比較沒有注意到的中小鍋爐非常多，對空污的影響更大」。

莊秉潔教授進一步說明，「說到空污大家都會把目標都在大電廠，在工廠40%裡面，只有其中的10%-20%左右是跟電廠有關係，另外超過一半的20%-30%這一塊， 其實很多大大小小的鍋爐，尤其中小鍋爐非常非常的多，這些可能都是在工業區裡面，大家比較沒有注意到，但是對空污的影響會更大」。

▲打破民眾對於空污觀念的既定印象，火力發電廠其實在空污影響中，只佔了10%左右。

打破民眾對於空污觀念的既定印象，火力發電廠其實在空污影響中，只佔了10%左右，被認為是中部空污源頭的台中火力發電廠，近5年用煤量持續降低，已經減少將近600萬噸，空污減排量降低五成，中興大學環工系教授莊秉潔說明，「台中火力發電廠它在減煤的速度來看的話 2014年用煤量到1800萬頓左右，去年統計已經降到1264萬頓，所以大概減了1/3左右」。

▲▼台中火力發電廠廠長朱記民表示，「經濟部規定我們在七部機運轉的條件底下，最高的發電量不會超過六部機的滿載，實際上我們今天的發電量大概只有四部機滿載的發電量」。

進入10月空污季以來，台中火力發電廠自我要求遵守承諾，並持續擴大降載幅度，火力發電廠廠長朱記民表示，「減排計畫規定我們在七部機運轉的條件底下，最高的發電量不會超過六部機的滿載，實際上我們今天的發電量大概只有四部機滿載的發電量」。

▲台中火力發電廠至民國113年，整體累計投資會將近有1000億元污染防制設備精進的升級與努力。

朱記民廠長也提到，「台中火力發電廠致力空污改善，持續引入當代最佳可行控制技術BACT，我們是第一個通過環評的一個工廠，建廠階段的污染防制設備投資就是396億元， 民國86年到106年這段期間又陸陸續續投入139億元，從106年到113年我們會持續性的再投入413億元，整體的累計投資會將近有1000億元污染防制設備精進的升級與努力」。

▲朱記民廠長也提到，台中火力發電廠有將近8成的員工都是住在大台中地區，對於空污減排會盡心盡力。

「我們有將近8成的員工，都是住在大台中地區，我們所有的同仁對於空污減排這件事，努力跟想法跟所有的民眾都是一樣的，會盡力把污染防制設備做好，也希望大家能夠一起來支持我們這樣的用心」朱記民廠長感性的說。台中火力發電廠用行動和數據努力撕掉外界貼上的標籤，積極配合政府政策，共同維護空氣守護國人健康。

▼台中火力發電廠積極配合政府政策，用行動和數據努力撕掉外界貼上的標籤。