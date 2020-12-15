拿她裸露辣照「折抵1500」買公仔！男友：發IG都不怕...她傻爆眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前看男友電腦，發現對方竟拿她的照片，拿來折抵1500元買公仔；更離譜的是，在她氣憤理論時，男生全然不覺得理虧，甚至理直氣壯地反駁道，「妳整天發IG都不怕！」

女網友在論壇zuvio提到，男友是很宅的公仔迷，原本她並不知情，從外表也看不出來，直到交往3年到對方家，看到了很多公仔才知，「昨天看他電腦，發現他跟一個公仔賣家聊天，結果突然看到我自己的照片，因為男友大頭貼有我，對方覺得我很可愛，用抵1500元的話術，騙我男友給他照片，結果他還乖乖給了。」

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眼看對方拿到自己比較私密、裸露的照片，她不禁擔憂，「現在真的覺得很噁心，不知道他要照片的用途是什麼？會不會被散播？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

於是她大罵男友一頓，怎料對方完全沒意識到不妥，一下說公仔這樣折抵下來很便宜，一下又吐槽「IG整天發照片都不怕，為什麼給別人一張照片就這麼大驚小怪？」

對此，網友們也覺得超母湯，紛紛回應「沒經過妳的同意販賣照片本就不對，他還為自己找理由，真的讓人...是不是哪天能說，IG都拍這麼露了，讓妳也拍個什麼拿去賣」、「告他阿」、「太讓人遐想了吧」、「請提告，妳並不知道他拿妳照片去幹什麼，而且本來照片就很隱私的東西，妳並沒有給予他隨意散播的權利，我是建議分手」。