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禁用巴拉刈輕生死亡人數大幅下降　學者打臉農委會：兩者不相干

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▲▼陳吉仲開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（14日）下午臨時開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議」，提到今年2月起全面禁用巴拉刈，根據衛福部統計資料顯示，自殺死亡人數大幅下降。不過，台灣大學農化系顏瑞泓認為，今年資料都還沒出來，不該將兩者扯在一起。

防檢局今報告，盤點高用量高危害化學農藥，106年起陸續公告禁用15種、限用42種農藥。107年依據評估結果，將「陶斯松」「每日容許攝取量值（ADI）0.003 mg/kg bw/day，其估算國人之攝食量已超過管制上限（ADI值之80%），公告限制陶斯松（含其混合劑等15種農藥）之使用，刪除於取食量較大之作物如水稻、蔬菜類、柑桔類、梨果類及核果類等之使用方法。

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▲▼陳吉仲說，農委會107年2月1日起禁止巴拉刈加工及輸入，並自109年2月1日起全面禁用，依據衛福部統計資料顯示，自殺死亡人數大幅下降。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，禁止巴拉刈後，自殺死亡人數大幅下降。（圖／記者許展溢攝）

防檢局說明，108年完成嘉磷塞2階段評估報告，依據目前使用方法及範圍，嘉磷塞不會對人體健康與環境安全造成暴露風險。最後，建構農藥流向管理機制，自105年起農藥生產業或販賣業者，應定期陳報，109年11月陳報率已達99%。

陳吉仲說，農委會107年2月1日起禁止巴拉刈加工及輸入，並自109年2月1日起全面禁用，依據衛福部統計資料顯示，自殺死亡人數大幅下降。

▲▼ 巴拉刈禁用 。（圖／農委會提供）

▲巴拉刈109年2月起禁用 。（圖／農委會提供）

不過，顏瑞泓表示，現在對農藥管理非常嚴苛，劇毒、致癌的都一一排除了，可以看到對農藥管裡已經到很嚴苛狀態，以巴拉刈來看，沒有劇毒、沒致癌性，對環境也非常友善，是不錯的藥劑，卻也被歸為禁藥。當然人命無價，也認同若真的對生命有危害，要禁止是沒錯，但不該拿這種自殺數據來看，109年都還沒統計出來，就說是因為巴拉刈禁用關係，這是沒有相干的關係。

顏瑞泓認為，現在的替代藥劑要努力搜尋，可提供給農民用來做農業跟工具，不要讓大家只看得到藥劑被禁用，卻一直反對新的藥劑被登記跟使用。

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