　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快到4景點賞最後一波「杭菊」花海　還能這樣喝花茶暖喉養生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲苗栗銅鑼杭菊季 。（圖／記者蕭筠攝）

▲農委會指出，12月底前都是杭菊盛開的時候 。（圖／記者蕭筠攝）

記者許展溢／綜合報導

冷颼颼的季節，也是杭菊盛開的時候，農委會指出，從11月開始到12月底，苗栗銅鑼、台東知本和太麻里及卑南，4景點都有美麗杭菊花海搖曳生姿外，還可以體驗採杭菊的樂趣，同時喝下獨特的風味花茶。不過，購買杭菊一定要注意是否有「產地商標」，或農委會「三章一Q」農產品標誌，以確保台灣在地安心農產。

臉書粉絲專頁花現銅鑼表示，根據統計，國人每年用掉約上百公噸的杭菊，其中僅有二成為國產，其餘均仰賴進口。而銅鑼鄉種植杭菊已逾50年歷史，為國內最大產地，近年來在農會的輔導下，推行無毒農法耕作，每年11月採收前，均需會同農委會、縣政府進行381項農藥殘留檢測，確保在安全值內才准予採收，消費者可以安心食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗銅鑼杭菊季 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼銅鑼鄉種植杭菊已逾50年歷史，為國內最大產地。（圖／記者蕭筠攝）

▲苗栗銅鑼杭菊季 。（圖／記者蕭筠攝）

花現銅鑼強調，為提倡地產地消，並與其他劣質產品做區隔、避免混充，由農會所輔導種植的杭菊和金菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地商標」（即粉專大頭貼圖示），且經完整封裝後才販售，請消費者購買時認明此商標，或農委會「三章一Q」農產品標誌，以確保台灣在地安心農產。另外，花現銅鑼特別提醒，銅鑼有杭菊、紅棗、蜂蜜、仙草、芋頭，和全國第一的東方美人茶，但銅鑼就是沒有種寧夏枸杞，不要被騙了。

農委會分享品杭菊的方法，首先12月底前還可把握最後一波，到苗栗銅鑼、台東知本和太麻里及卑南「賞花海」，黃、白、粉三色相映成趣。接著是「喝花茶」，因杭菊可搭配多種飲料沖泡，喜歡清香淡雅口味的人，可搭配綠茶、包種茶或烏龍茶。偏好濃郁甘潤口感的人，可混搭潽洱茶、紅烏龍或紅茶。另外，加入咖啡粉，風味也超獨特。

花現銅鑼建議工作壓力大、火氣旺或常熬夜的夜貓族，適合濃郁嬌艷的黃金菊。眼睛容易乾澀、3C控或長時間使用電腦的上班族，可選擇清新淡雅的杭白菊。幫助入睡可泡壺菊花茶，加入適量紅棗沖泡，美顏又養生等風味。不只用喝的，農委會表示，還有「花料理」，如杭菊口味的麵、香腸、銅鑼燒等，品嚐時能聞到淡淡花香，因此想試試看的人朋友，到苗栗或台東賞花時，可留意有沒有商家在販售。

ET快訊
吃蛤蜊咬到「2顆珍珠」　她嗨喊要發財了
空氣清淨機開3天　他一打開「吹心酸的」！掀網共鳴：買半年才發
Hebe撕破臉華研談判內幕　Ella被爆「舊歌不敢唱」全刪光
台北男搭客運參加馬拉松　到站「叫不醒」猝死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

逛耶誕城邊吃台鐵便當刈包！1/3前「板橋站」限量限時開賣

陳時中建議拍照時「口罩別摘掉」：9成的人戴起來比較英俊瀟灑

周日旅客訂位又爆滿！　高鐵今晚再加開北上全車自由座列車

台南「2元水餃、25元米糕」超便宜原因曝　在地人：觀光客別來

快到4景點賞最後一波「杭菊」花海　還能這樣喝花茶暖喉養生

快訊／台鐵東部幹線中斷10天 　林佳龍：周一清晨5時通車

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

30秒快速偵測登革熱　中正大學學生研發新型病毒檢測試劑

今年壓軸！雙子座流星雨明大爆發　「每小時最多可見150顆」

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

逛耶誕城邊吃台鐵便當刈包！1/3前「板橋站」限量限時開賣

陳時中建議拍照時「口罩別摘掉」：9成的人戴起來比較英俊瀟灑

周日旅客訂位又爆滿！　高鐵今晚再加開北上全車自由座列車

台南「2元水餃、25元米糕」超便宜原因曝　在地人：觀光客別來

快到4景點賞最後一波「杭菊」花海　還能這樣喝花茶暖喉養生

快訊／台鐵東部幹線中斷10天 　林佳龍：周一清晨5時通車

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

30秒快速偵測登革熱　中正大學學生研發新型病毒檢測試劑

今年壓軸！雙子座流星雨明大爆發　「每小時最多可見150顆」

國3內側「巨型暗器」！翻車全毀驚悚畫面曝　台中女PO文求幫忙

西甲／馬競門將烏龍球遭皇馬0比2落敗　中止聯賽七連勝

iPhone 13明年不會遲到！　蘋果分析師：上市時間將與舊款相同

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

雙北都更案量創史上新高　40~80坪中大坪數變多

逛耶誕城邊吃台鐵便當刈包！1/3前「板橋站」限量限時開賣

健康餐盒驚見巨大龍蝦！隱身高雄巷弄　12月底前還買一送一

亞契轉戰海盜成績不佳遭買斷　光芒有興趣迎回前王牌

台中惡霸「狠甩女童巴掌」！還衝店內猛砸　怒嗆老闆娘：這樣爽嗎

重申標萊劑引他國報復　蘇貞昌：考量對台灣最有利是政府唯二原則

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

【心內話】為愛過勞死

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

人妻報仇偷吃夫「潤滑加辣椒」　結局神展開

今晚變天！入冬最低溫探12度直逼冷氣團　下波還更強

冬兵睡覺怎保暖！「軍中最好裝備」曝光

知名部落客「肺腺癌」病逝

仿妝夭后37歲癌逝！遺言曝光3萬人哀悼

想當女職軍！過來人曝恐怖經歷：很後悔

冷空氣來襲　「急凍12度」時間點曝光

暢銷作家轉職洗車工：還是想寫

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

奇美聖誕週末處處驚喜熱鬧好玩

米砂和孫安佐約砲墮胎想隱退　整型後重生進軍AV

更多熱門

相關新聞

4種超營養菇類「高纖又低卡」！

4種超營養菇類「高纖又低卡」！

天氣愈來愈冷，不少人最愛在冬季來一鍋，農委會在臉書推薦金針菇、香菇、杏鮑菇和黑木耳4種超營養又低卡的菇類，因為這4種菇富含蛋白質、纖維質、維生素，以及人體所需的胺基酸。至於要如何挑選新鮮沒問題的菇菇家族，農委會也將傳授大技巧。

台灣木材自給率不到1%！5原生樹種有望翻轉

台灣木材自給率不到1%！5原生樹種有望翻轉

紫甘藷皮花青素含量「比藷肉高11倍」

紫甘藷皮花青素含量「比藷肉高11倍」

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會駁斥

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會駁斥

萊豬在市場機制下的兩結果

萊豬在市場機制下的兩結果

關鍵字：

農委會花現銅鑼杭菊花茶產地商標知本太麻里三章一Q花海

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

【心內話】為愛過勞死

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

台南擠滿「藍色喪屍」　車主哀嚎

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

徐乃麟嫁女兒痛哭！牽愛女手給新郎

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面