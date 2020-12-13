快到4景點賞最後一波「杭菊」花海　還能這樣喝花茶暖喉養生

▲農委會指出，12月底前都是杭菊盛開的時候 。（圖／記者蕭筠攝）



記者許展溢／綜合報導

冷颼颼的季節，也是杭菊盛開的時候，農委會指出，從11月開始到12月底，苗栗銅鑼、台東知本和太麻里及卑南，4景點都有美麗杭菊花海搖曳生姿外，還可以體驗採杭菊的樂趣，同時喝下獨特的風味花茶。不過，購買杭菊一定要注意是否有「產地商標」，或農委會「三章一Q」農產品標誌，以確保台灣在地安心農產。

臉書粉絲專頁花現銅鑼表示，根據統計，國人每年用掉約上百公噸的杭菊，其中僅有二成為國產，其餘均仰賴進口。而銅鑼鄉種植杭菊已逾50年歷史，為國內最大產地，近年來在農會的輔導下，推行無毒農法耕作，每年11月採收前，均需會同農委會、縣政府進行381項農藥殘留檢測，確保在安全值內才准予採收，消費者可以安心食用。

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▲▼銅鑼鄉種植杭菊已逾50年歷史，為國內最大產地。（圖／記者蕭筠攝）

花現銅鑼強調，為提倡地產地消，並與其他劣質產品做區隔、避免混充，由農會所輔導種植的杭菊和金菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地商標」（即粉專大頭貼圖示），且經完整封裝後才販售，請消費者購買時認明此商標，或農委會「三章一Q」農產品標誌，以確保台灣在地安心農產。另外，花現銅鑼特別提醒，銅鑼有杭菊、紅棗、蜂蜜、仙草、芋頭，和全國第一的東方美人茶，但銅鑼就是沒有種寧夏枸杞，不要被騙了。

農委會分享品杭菊的方法，首先12月底前還可把握最後一波，到苗栗銅鑼、台東知本和太麻里及卑南「賞花海」，黃、白、粉三色相映成趣。接著是「喝花茶」，因杭菊可搭配多種飲料沖泡，喜歡清香淡雅口味的人，可搭配綠茶、包種茶或烏龍茶。偏好濃郁甘潤口感的人，可混搭潽洱茶、紅烏龍或紅茶。另外，加入咖啡粉，風味也超獨特。

花現銅鑼建議工作壓力大、火氣旺或常熬夜的夜貓族，適合濃郁嬌艷的黃金菊。眼睛容易乾澀、3C控或長時間使用電腦的上班族，可選擇清新淡雅的杭白菊。幫助入睡可泡壺菊花茶，加入適量紅棗沖泡，美顏又養生等風味。不只用喝的，農委會表示，還有「花料理」，如杭菊口味的麵、香腸、銅鑼燒等，品嚐時能聞到淡淡花香，因此想試試看的人朋友，到苗栗或台東賞花時，可留意有沒有商家在販售。