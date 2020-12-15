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旺旺米餅公布「檢驗合格報告」100%台灣米　衛生局：再驗超標就罰

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▲▼消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品　4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

▲消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

記者陳致平／綜合報導

消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，14日公布4件商品重金屬「鎘」超標，其中2件屬旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」。對此，旺旺公布檢驗合格報告，並檢附食品實驗室測試報告，澄清產品符合法規和標準，品質安全無虞。

旺旺集團宜蘭食品工業股份有限公司在官網發布「旺仔營養精純米餅鎘超標疑慮 聲明書」，強調米餅使用的百分之百為國產米原料，且主要由農糧署購入，產品經SGS檢驗合格。負責加工食品的工廠也獲得多項認證，產品品質均符合國家衛生安全標準。

由於此次公布的「鎘」超標米餅中有多間工廠位在宜蘭，宜蘭縣衛生局15日將前往加工廠稽查，並採取食品至衛福部送驗，若不合格須限期改善，複驗再不合格則依法開罰。

聲明書內文如下：

1.旺仔營養精純米餅為一般米餅，使用百分之百國產米原料，主要由農糧署購入，原料米經過第三方公證單位SGS檢驗合格，符合食品安全衛生管理法-食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，其中穀物米之鎘含量國家標準為0.4ppm・我司每期進料皆有檢驗，108期白米鎘檢驗結果為0.1ppm，各項指標符合產品法規和標準，品質安全無虞。

2.工廠並通過國際ISO 22000認證、HACCP驗證，產品無論於原料把關、生產過程、產品品質均符合國家衛生安全標準。

▲旺旺宜蘭食品工廠公布合格驗證報告。（圖／記者陳致平攝）
 

▲旺旺宜蘭食品工廠公布合格驗證報告。（圖／記者陳致平攝）

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