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屏東男騎機車往東港卻轉錯方向迷途　林邊警貼心護送返家

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▲東港警分局林邊分駐所警員鄧欽鴻、洪靖雅貼心護送蘇姓男子返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局林邊分駐所警員鄧欽鴻、洪靖雅貼心護送蘇姓男子返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蘇姓鎮民騎機車欲往東港市區，不料卻騎錯方向往從未去過的林邊鄉，不知道怎麼回家，東港警分局林邊分駐所員警獲報，查出他住處，騎乘機車護送他回家，晚上還打電話關心，讓他讚嘆「林邊警察有貼心」。

林邊分駐所警員鄧欽鴻、洪靖雅二員，於日前接獲報案稱在林邊鄉榮農路幼稚園前有民眾需要協助，二員到場發現67歲東港蘇姓鎮民騎乘機車出門卻不知道怎麼回家。

警方表示，蘇民於住在東港南平里，騎機車欲往東港市區，自己也不知為何會騎到另一方向林邊鄉，因停在路旁民眾發現有異而報警，警方到場詢問該名老翁時，只向警方表示住南平里，不知道門牌幾號。

警方於是利用警用M-Police查詢後得知住址，經通知里長前往住處查看是否有家屬在家，經里長反映該名老翁住處內暫無其他家屬在家，由於他住處偏僻，員警擔心他路況不熟獨自返家會有安全問題，警方便一路緩緩地騎乘警用機車護送引導老翁返回東港鎮南平里的住處。

警方建請里長轉知家屬，建議可以在老翁身上放置家屬聯繫資料或是向公所申請愛心手鍊，避免類似的情況再度發生，里長與鄰居對於警方熱心協助，深表肯定與讚許。警方另於當日夜間打電話關懷慰問蘇民，家屬大讚林邊員警「有夠貼心」。

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