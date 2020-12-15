陸媒稱「有內鬼要嚴懲」　中共黨員名單外洩疑遭滲透

▲195萬中共黨員的名單疑遭內鬼外洩。（圖／路透社）

文／中央社

外媒報導，經比對一份195萬中共黨員的名單後發現，中共已向西方國家駐中國使領館大舉安插黨員受雇。中國媒體今天發表評論，指這是有人裡應外合「出了內鬼」，應受法律嚴懲。

目前中國官方尚未針對這項報導作出回應。預料中方將透過今天下午的中國外交部記者會，回應此事。

觀察者網「補壹刀」專欄今天發表題為「誰把195萬中共黨員信息，洩露給境外反華組織」的文章說，中共黨員人數達9200多萬人，進入中國的外國機構和企業，都該心裡「明鏡似地」了解中國這個「基本國情」。

文章聲稱，中共與中國「融為一體不可分割」，中共黨員是個「值得自豪的身分」，但同時也都是在各個崗位上「勤懇工作的普通人」。在這個邏輯上，中共黨員與間諜「扯不上任何一點關係」。

▲大陸媒體指出，如果查出有內鬼必須懲處。（圖／路透社）

但文章又指稱，有專家分析，如果外媒所指的這份195萬中共黨員的名單是真的，這種外洩只有兩種可能，一是駭客入侵，二是「內部出現叛徒」。根據這些外媒的報導，出現叛徒的可能性大。

文章直指，這就是說，在「以美國為首的西方國家瘋狂攻擊中國和中共」的時候，中國國內有人「裡應外合」，配合「外部勢力」攻擊自己的國家。換句話說，「出了內鬼」。而這種做法，是典型的、可恥的「第五縱隊」。

然而，這篇文章又宣稱，這種洩露行為在道德層面上「既小人又卑劣」。在中國國內，一個公民的共產黨員身分從來不會隱藏，在任何企業或機構都是公開訊息，甚至是被特意對外告知的訊息。而這個生活在中國的「漢奸洩密者」竟把中共黨員身分作為秘密，「可見內心的陰暗」。

文章又說，在法律層面上，如果「文件是真的」，這種洩密一方面涉及洩漏「195萬人的個人隱私」，另一方面也因蓄意與「境外反華勢力」勾連，觸犯「危害國家安全」等罪名，無論如何都應該受到法律的嚴懲。