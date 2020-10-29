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人力銀行客服程式遭入侵！內鬼工程師幹的　竄改薪資單貸到80萬

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▲▼「黑暗面」駭客團體。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲該人力銀行去年發生客戶資料無法更新的系統問題，追查發現是黃姓工程師扮內鬼刪除排程。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

知名網路人力銀行去年發現客戶資料更新排程遭刪除，報警追查發現是任職不到3個月的黃姓工程師幹的，還赫然查出，黃曾把重要的客服系統程式碼，透過雲端下載到家中個人電腦，另外又竄改個人薪資紀錄，用來向申辦銀行信貸約80萬元，所幸查無客戶個資外流情形，台北地檢署29日依妨害電腦使用等罪起訴黃。

起訴指出，黃姓工程師是在2019年4月開始，到該人力銀行(全球華人股份有限公司)上班，沒多久就開始將客服系統程式碼壓縮後，上傳雲端，回家再從雲端抓下來解壓縮，存到自己電腦內，5月間，黃為了申請銀行貸款，需要最近3個月的薪資證明，又進入員工系統，把自己只領1個月的薪資單據，改成已領到3個月，藉此獲得核貸80萬元。

6月間，黃男又利用上班前在家、公車上的時間，用筆電、手機使用TeamViewer遠端遙控軟體，進入客戶系統後台，設定時間刪除原本預定要更新的客戶資料，人力銀行發現系統出狀況，擔心遭駭客入侵，有客戶資料外洩，趕緊報警追查，發現是內鬼所為。

檢警前往黃男家中搜查扣相關筆記型電腦等物品，清查確認沒有個資檔案，黃男辯稱下載客服系統程式碼是為了要回家研究，也承認竄改薪資紀錄，但否認刪除客戶資料更新排成，檢察官調查後，依妨害電腦使用、形式變造準文書、詐欺等罪起訴黃男。

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