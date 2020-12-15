宜蘭男遭控褲帶勒斃女友　「無掙扎外傷+通過測謊」獲不起訴

▲宜蘭地檢方以無掙扎外傷及測謊鑑定，還遭控褲帶勒斃女友的男子清白。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一陳姓男子遭控以褲帶在浴室勒斃論及婚嫁的女友，宜蘭地檢署解剖鑑定死因是窒息，但死者無掙扎傷勢及其他外傷，又經測謊鑑定無法證明陳男殺人，不起訴陳男。

2019年12月14日凌晨12時許，睡醒的陳姓男子，發現林姓女友未在床上，找人不著後，撞開浴室門後將已經失去呼吸心跳林女送醫，林女經急救2小時後宣告不治。

林女家人以林女婚期將至，應無想不開理由，且林女頸部瘀血寬度與毛巾不符，控告陳男酒後與林女口角爭吵，以運動褲褲帶將人勒斃。

陳男否認殺人，向警方表示以前林女曾與家人口角後自殘；事發當天，他陪心情差林女喝酒，還勸林女想開點不要再傷害自己；因隔天還要早起上班，兩人喝完酒後，他就睡著，清晨醒來，撞開浴室門後發現林女頸部纏繞一條毛巾倒臥浴室角落。

宜蘭檢方依據法醫研究所檢體報告，發現林女頸部有橫向壓痕，皮下軟組織、肌肉出血，符合死者頸部遭毛巾纏繞情境；除頸部外傷外，林女眼結膜未見點狀出血、舌骨未骨折，身體其他部位未見外傷，也無其他掙扎傷勢，而死因是窒息。

檢方認為，出事前，林女曾因與家人爭吵出現自殘行為，且陳男測謊鑑定結果，難對陳男有不利認定，而且林女家人也無法提出其他證據佐證；又依據羅東警分局現場狀況筆錄，並無其他事證證明陳男殺人，全案不起訴。

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