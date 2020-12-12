紓解雪隧車流　工程會：思考另闢快速道路可行性

▲政委吳澤成赴宜蘭視察宜花東往返台北交通，宜蘭縣長林姿妙說明簡報。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

包含雪山隧道在內的國道5號，為連結北、東台灣的主要道路，不論平日或假日塞車已為常態。為紓解雪隧車流，工程會主委吳澤成認為，過去焦點常在該採高鐵延伸宜蘭或北宜直鐵方案，應綜合考量軌道運輸、高速公路、快速道路與地方聯絡道之轉移替代效益，思考另尋一條快速路廊的可行性。

針對常態塞車的國5，地方殷切期盼改善方案，宜蘭縣政府更多次透過中央地方建設協調會報提出興建新快速道路之規劃需求。工程會指出，台北往返宜花東地區之交通改善，規劃構想除提升東部運輸能量及解決交通瓶頸外，軌道及公路路網應整體評估規劃。

以行政院今年10月核定的宜蘭、羅東鐵路立體化建設可行性研究計畫為例，鐵路高架計畫路段與未來如採高鐵延伸宜蘭之路線共構的形式與範圍、周邊土地開發及建設經費等，均有重大關聯，所以鐵路高架計畫也要併同北宜直鐵或高鐵延伸宜蘭及東部快鐵進行整體規劃。

吳澤成表示，規劃中的高鐵延伸或北宜直鐵等軌道運輸，完成後僅能轉移或紓緩部分旅運量，政府應正視目前公路運輸容量不足之問題，尋找另一路廊有其必要性與急迫性，並配合整體性路網規劃，才能徹底解決台北往返宜花東旅運問題。

吳澤成指出，經協調，已請交通部以一日生活圈為考量，針對臺北至宜蘭及花東地區之公路系統，著手進行新路廊方案之評估，於減少環境衝擊之前提下，擇適當路廊興建快速道路，以分攤國道5號之車流。