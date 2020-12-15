16日免費看國片《無聲》　彰化縣議員莊陞漢再包場

▲彰化議員莊陞漢邀請民眾共同觀看國片《無聲》。（圖／彰化縣議員莊陞漢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員莊陞漢為了喚起民眾對弱勢族權的關懷，在彰化戲院包場播映優質國片《無聲》，日前已邀請彰化縣教師會、縣府教育處、社會處等教育界及社會工作者第一線人員觀映，受到熱烈迴響，16日再舉辦第2場次，限量136位民眾線上登記索票，是否索票成功，將於今晚8點簡訊通知，若登記人次踴躍，不排除同場加映。

莊陞漢說，金馬獎過後，帶動國人進戲院看國片的風潮，《孤味》、《親愛的房客》、《無聲》⋯都是風評如潮的好片，但因2020年在疫情的影響下以及大部分的民眾都往台中消費，彰化地區有播放《孤味》，但社會議題探討為重的《無聲》則未播映，因此邀請社會大眾一起共同觀賞這部富有教育意義的電影。

莊陞漢指出，《無聲》是一部素材沈重的電影，由真實故事改編，講述失聰少年轉學至啟聰學校就讀，意外發現同學間的「無聲遊戲」所衍伸的情節，用寫紙條方式向校方求救，卻遭到漠視、隱匿，最後受到嚴重傷害。

莊陞漢強調，國片「無聲」是讓觀者可以脈絡化的深度探討，讓民眾思考社會案件發生，不只是刑事嚴懲加害人，更要回溯加害誘因，預防事件再次發生以及事後被害者的輔導機制，才能讓社會安全網具體形成。

由於電影院帶動彰化火車站周遭商圈、餐飲等經濟市場，疫情影響許多娛樂產業，彰化地區影院也深受影響，莊陞漢這次包場也是挺地方電影院更是挺地方經濟，也籲請民眾跟影院都務必落實秋冬防疫措施，戴口罩、勤洗手等，就能安心觀影帶動經濟。

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