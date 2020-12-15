摩托車貞操沒了！男人載「妹妹」　她氣整夜哭：專屬我的被破壞

▲妳會給男性友人騎車載嗎？（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，自己有「摩托車貞操」、「副駕情節」，發現男人騎摩托車載別的女人，她很傷心又介意，因此想討拍。對此，許多人好奇重點是女生是誰？也讓原PO回應了，並分享後續情形。一名女網友則語重心長表示，「年輕真好啊，等年紀到了，就會發現不管是後座還是副駕，它就只是個位子，糾結這個真的很沒意義。」

當事人今天（15日）在「爆怨2公社」臉書社團說，「也許應該不要在意，但是還是覺得有點過不去...如果換位思考，你的女人、女友給其他男人騎車載，你能接受嗎？」

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對此，有網友留言，「又不是載去開房間...別想太多...」；原PO回，「在有各自車的狀態下，一起載去吃飯，這樣您也能過得去嗎？」有人直呼，重點女生是誰？原PO回，「是晚輩妹妹，兩人沒什麼，只是覺得自己不會這樣做。」

▼有人認為，騎車雙載身體會貼很近。（示意圖／記者陳俊宏攝）

不少女網友認同原PO的想法，「不避嫌的男人，我不行」、「我也無法接受，因為會貼很近。相對的，我也不會讓男性友人用機車搭載」、「載女生不管做什麼，多少都會肢體接觸到，那我去給男同事載也一定會... 我會避嫌，避嫌是給男朋友的尊重。」

其他人則有不同看法，「可以載，就是不能抱著貼著」、「看情況～如果女生的手放妳男人的腰就不行」、「我給別人載過，又不是貼著抱著會有什麼關係嗎？」

原PO後來回覆網友的問題說，男人回家還說她「吃醋了」，讓她氣到哭了，「氣了一整夜，一直在想是不是只有我這老舊思想的會在意，看到原來不是只有我會生氣在意，心舒暢許多。後來發現了，就有直接告訴男友我的感受，他可能大剌剌不在意，但是一定要顧及我的感覺。」不過，她也認為，「載過就是載過了...那個我覺得專屬我的也被破壞過。兩人沒什麼，但是心情還是不好。」

一名女網友則語重心長表示，「年輕真好啊，等年紀到了，就會發現不管是後座還是副駕，它就只是個位子，糾結這個真的很沒意義。很多時候真的只是順路，還要被小劇場真的很讓人無言。真正該糾結該注意的，應該是坐在那上頭的人，最後跟駕駛去了哪呢。」