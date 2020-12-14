聘金120萬娶嫩妻！婚後半年驚見「她肚子一條疤」　31歲男逼退錢

▲男子婚後發現妻子有妊娠紋要求離婚。（圖／翻攝自第一幫幫團）

記者鄭思楠／綜合報導

福州31歲男子江城路（化名）去年經人介紹，與27歲女生林肖麗（化名）認識，2個月後領證結婚。然而在婚後一次偶然情況下，他發現妻子肚子上有一道疤痕，懷疑對方曾經懷過孕，氣炸堅決離婚，並要求歸還聘金。妻子則回應，是年少無知時犯的錯，沒必要主動說出來，希望丈夫能理解寬容。

據《第一幫幫團》報導，事情發生在2019年9月份，31歲的江城路在媒人的介紹下認識了27歲的林肖麗，兩個月後兩人領證結婚。當時，江城路給了對方283000元人民幣（約新台幣121萬元）的聘金。

一次偶然的情況下，江城路發現妻子肚子上有一道疤痕，正是由於這一道疤痕，夫妻之間的感情出現了裂痕，他稱，結婚以後，發現妻子肚子下面有一條非常明顯的傷疤和妊娠紋。這時候江城路非常的生氣，因為妻子從來沒有和自己提過她的婚史，更別提懷孕的事情了。

▲妻子也很委屈。（圖／翻攝自第一幫幫團）

對於妻子肚子上的傷疤和妊娠紋，母親表示，女兒得了闌尾炎，是動了手術留下的。但江城路認為妻子和岳母是隱瞞了事情，最終提出離婚。之後，雙方為了此事吵得不可開交。這時，女方才坦承，之前曾經懷孕過，不過沒有把孩子生下，那只不過是年輕時犯下的錯誤而已。

妻子也表示，先前結婚的時候，也曾說過「過去的事情就讓它過去吧」。但丈夫表示，自己當時根本不知道對方說的竟然是懷孕的事。

江城路怒稱，自己比較在意別人對自己的說法，很擔心別人在背後議論自己。他提出離婚，並且希望女方至少能夠退還15萬元（人民幣，下同）的聘金。不過，有法律人士稱，「兩個人同居已經超過半年，即便離婚，提出退聘金的訴求，在法律上也是得不到支持的。」

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