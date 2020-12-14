結婚6年只恩愛2次！老公「軟趴趴起不來」…人妻求看醫生他秒惱羞

▲彰化人夫因性功能障礙無法勃起，妻子苦求他去就醫，他卻惱羞成怒。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人妻與丈夫結婚6年，雙方圓房的次數竟只有2、3次，原因是人夫不舉又不願意去看醫生，每當她問起為何不就醫時，丈夫還會惱羞成怒，對她施行暴力，讓她心碎決定離婚。法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。可上訴。

人妻主張，2013年與丈夫結婚，夫妻倆曾在越南短暫生活1個月，期間僅恩愛過2、3次，且丈夫因性功能障礙無法正常勃起，只能草草了事或半途而廢，之後2人返台生活至今「完全無性行為」，讓她生兒育女的願望落空，多次懇求丈夫就醫卻遭對方冷漠以對，只看了一次醫生就拒絕再就醫。

人妻表示，當她詢問丈夫為何不再接受治療，對方卻惱羞成怒，對她言語攻擊或用手指強行插入她的下體，讓她身心受創決定離婚。不料，2019年11月丈夫見到她父親要帶走她時，竟揚言要「殺死妳全家」，事後自己聯絡人妻說願意離婚，卻放鳥苦苦在戶政事務所等候的妻子。

彰化地方法院審理時，人夫沒有到庭，也沒有以書狀表示意見。法官勘驗人妻所提出的錄音檔、line對話紀錄發現，人夫不曾否認2人之間有問題，坦承「對不起妻子、無法給妻子幸福」，還多次出口恐嚇「拿刀殺殺死」、「她就不要給我機會，我就把妳殺死比較快」，採信人妻說詞，判准2人離婚。全案仍可上訴。