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國防院：公布遼寧艦監控照　展現危機處理戰術藝術

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▲▼中共遼寧號(CV-16)航空母艦。（圖／國防部提供）

▲中共遼寧號（CV-16）航空母艦。（圖／國防部提供）

文／中央社記者游凱翔台北26日電

共軍航空母艦遼寧艦22日航經巴士海峽，國軍首度公布監控圖。國防院表示，公布監偵影像可強化「公眾心理總體防衛」，且在不示弱原則下避免衝突升高，保留有效政策迴旋空間，展現危機處理的戰術與藝術。

遼寧艦22日再次航經巴士海峽向東航行，國防部23日首次公布監控遼寧艦的空拍照；適逢海軍敦睦艦隊染疫風波，國防部軍政副部長張哲平上將當時強調，此舉顯示國軍戰備沒有受到敦睦艦隊疫情影響。

國防部智庫、國防安全研究院發布最新「國防安全即時評析」，國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，中國在全球疫情肆虐、衝擊經濟與政治穩定的情況下，仍執著展現兵力投射造成各國不安，實屬不智之舉。

而在地球的另一端，美軍本身也在波斯灣遭遇伊朗快艇的狼群戰術騷擾，以及在地中海遭遇俄國戰機的「危險攔截」（unsafe intercept）。類似事件都是藉由武力進行「灰帶衝突」（gray zone conflict）以達成政治目標的手段之一。

蘇紫雲指出，灰帶衝突的手段包含經濟、資訊攻擊，以及「準軍事」（quasi-military）等手段，而準軍事行動更具脅迫性、時間壓力，且更為民眾關注，因此成為特定國家傳達政治意志或宣傳的工具。

蘇紫雲舉例，灰色衝突實務案例多，大致可分為四大類型。分別是「低強度武裝衝突」，例如印巴小規模空戰；「敵意行動」，以軍機、船艦的危險動作攔截他國機艦；「領空領海挑釁」，以軍機船艦刻意進入防空識別區甚至領空領海；「海事挑釁」，包括漁船等非公務船的海事糾紛等。

蘇紫雲強調，綜觀台海目前的政治與地緣情勢，安全的地理性指標以「防空識別區」（Air Defense Identification Zone, ADIZ）、「台海中線」（Davis line）為主。

蘇紫雲指出，「台海中線」類似印巴邊界「控制線」（Line of Control, LOC），發揮軍事緩衝的作用。因此針對在緩衝區且為灰帶衝突的回應，首重政治目的判斷，以合乎比例原則的手段，使反制目標與手段相匹配，避免示弱或過激。

同時，應參考各國實務作法及智庫研究，綜整核心原則，如劃出底線作為嚇阻依據；嚇阻必須清楚且執行；面對灰色衝突必須展現反制決心才能建立嚇阻的可信度，以及承受合理的風險，若一味的想避免衝突，只會鼓勵對手採取更多脅迫行動。

蘇紫雲強調，類似灰帶衝突的本質是「群眾心理戰」（public psychological warfare），試圖影響對手國的內部政治與決策。也因此，國防部公布中共遼寧艦的監偵影像，符合各國處理類似事件的案例，不僅可強化「公眾心理總體防衛」（general public psychological defense），且在不示弱的原則下避免衝突升高，保留有效的政策迴旋空間，展現危機處理的戰術與藝術，鬥而不破才能有效反制灰色衝突的威脅。（編輯：蘇志宗）

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