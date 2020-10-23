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R22之亂新增法國豪華版！檢警突襲名間倉庫　貼封條扣3直升機

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記者李忠憲、徐愷昕／南投報導

繼新北、台東陸續爆出R22直升機偷飛事件後，南投日前也爆出有民眾違法飛行！案經南投地檢署指揮偵辦，檢警23日在名間鄉某工廠鐵皮屋倉庫查獲一架藍色美國R22直昇機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直昇機，以及另架外觀破損僅剩座艙、外殼、零件等物的R22，目前3架直升機全貼上封條遭查扣，檢察官表示，後續將傳喚廖姓嫌疑人到案說明。

▲▼南投檢警調查直升機偷飛案，其中一架藍色R22直升機被查扣。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投檢警表示，其中一架R22僅剩座艙、外殼、零件。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼南投檢警調查直升機偷飛案，其中一架藍色R22直升機被查扣。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲檢警指出，其中一架為法國SA341G型5人座直昇機。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投地檢署本（10）月獲報轄區內有直昇機違法飛行，遂立即與警察機關組成專案小組，針對直昇機的所有人是否有未領檢定證及體格檢查及格證而從事飛航、使用未領適航證書之航空器飛航等相關事證積極蒐證，以維護飛航秩序，保障民眾安全。

歷經蒐證，南投檢警今（23）日會同交通部民用航空局人員，在名間鄉某工廠鐵皮屋倉庫，查扣廖嫌所有的美國R22直昇機、尚未組裝完成之法國SA341G型5人座直昇機，以及及外觀破損、僅剩座艙、外殼、零件等物的R22，不過由於廖嫌本人目前仍滯留大陸地區，遂先由替廖嫌維修直昇機的陳嫌，以及廖嫌妻子到案說明。

▲▼南投檢警查獲R22。（圖／南投地檢署提供）

▲南投警23日在名間鄉某工廠鐵皮屋倉庫查獲一架藍色R22直昇機。（圖／南投地檢署提供）

南投地檢指出，未來將持續與縣政府警察局、民用航空局通力合作，地毯式清查轄區違法航空器，提醒民眾切勿心存僥倖，漠視飛航及他人生命財產安全，損人不利己。

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