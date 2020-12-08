宜花鐵路斷5天！客運全力加班接駁　今提供4萬5千個座位

▲台鐵往宜花路線斷，8日搶修無望，客運業者視人潮機動加班疏運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，致雙向通行困難，故公路總局啟動公路客運疏運接駁，要求台北-宜蘭及台北-花蓮間客運業者增開班次疏運。公路總局表示，今日預計開行1,483班次，可提供45,807座位數，截至上午10時，已開行376班次，疏運7,067人次。

公路總局持續要求轄管大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。根據統計，截至12月7日止，總計開行8,598班（含加開1,858班），總計疏運186,230人次。

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▲欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。（圖／記者蔡玟君攝）

於台鐵完成搶修前，公路總局仍將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。

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