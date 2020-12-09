阿妹台東跨年演唱會交通攻略！火車、飛機都加開　還有高雄直達客運

▲張惠妹今年跨年將在台東舉行跨年演唱會，預期將有大量人潮進出台東。（圖／聲動娛樂提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應阿妹張惠妹今年將回鄉舉辦「2021台東跨年演唱會」，交通部預期將有大量人潮進出台東地區，積極與主辦單位台東縣政府研商聯外疏運及活動地點週邊交通管制，完成協調鐵公路及空運加開班次與規劃交通動線。



在鐵路運輸方面，針對前往台東方向，交通部已請台鐵局加開台北（7:15、9:30、11:00）往台東3列次、高雄（13:53）往台東1列次共計4列次。搭配原有定期班次（26列次），已符合台東縣政府所預估約有15,292人次使用鐵路運輸之需要。

散場時段，交通部也要求台鐵局加開列車協助民眾返家，其中，凌晨時段有台東（2:30）往玉里及台東（2:20）往大武區間車各1列次；早上時段則有台東（6:15）往樹林及台東（6:48）往新左營對號列車各1列次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵將將開列車疏運旅客。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵另於台東站也備妥區間車預備編組（EMU500型），可因應散場時段旅客人潮，機動加開列車。 為慶祝南迴鐵路電氣化通車及鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，台鐵自109年12月23日起至110年1月3日止，提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票5折優惠。



至於公路運輸方面，台東市區公路客運尖峰時間加密為每30分鐘一班次：往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次；往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次；往返台東轉運站及知本森林遊樂區（經知本火車站）【8129】路線增開10班次。

另外，也將增開高雄-台東直達臨時公路客運路線，在元旦假期間原則每日往返4班次，票價優惠刻正評估中。台東在地有腳部分，搭乘公路客運前往台東地區可持客運票根至12家指定租賃業者享汽車最高折200元、機車折50元的租車優惠。

▲在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）



空運方面，交通部請民航局因應台東跨年演唱會，已協調航空公司增開台北-台東加班機及放大機型，共計16架次，增加1,256個座位數。不過目前在12月30日、12月31日台北往台東及1月3日台東往台北方向，目前已訂位客滿。



道路管制方面，由於台東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線（台9線-台11乙線）及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段。 公路總局並配合台東縣政府4處停車場規劃需求，協助整地。

▲▼2021台東跨年演唱會交通疏運措施。（圖／交通部提供）

為再協助台東縣政府規劃跨年演唱會周遭交管措施，交通部亦責請運輸研究所與台東縣政府協商，並就其專業提供相關交管規劃意見。如外地車輛進入市區之攔截與當日演唱會舉行前，分階段進行交通管制等措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來