啪1次1萬…「18歲低胸妹」喊：存錢上大學！高雄男完事後背脊涼了

▲高雄男與自稱18歲的低胸妹進行性交易，完事後見身分證背脊發涼了。（示意圖／記者張一中攝）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿亦（化名）2019年間與一名年輕女子妍妍（化名）約定，以1萬元金額進行性交易，對方自稱18歲，是為了存錢念大學才下海，孰料，完事後他翻看妍妍的皮夾才發現，對方竟然未成年。事後阿亦吃上官司，在法庭上直喊冤，法院採信他的說詞，判他無罪。可上訴。

檢方指出，阿亦2019年4月底某日，在「甜心寶貝包養網」上認識了年僅15歲的妍妍，他明知對方未成年，竟然還與妍妍以1萬元的價格，相約到高雄一間旅店進行性交易，認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例中與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為，應依對14歲以上未滿16歲女子性交罪論處。

阿亦則喊冤，辯稱「妍妍向我表示她18歲，就讀高職，我信以為真才會跟她性交易」。他表示，妍妍還以需要存錢念大學為由，希望之後還能與他相約交易，他是為了求證，偷偷趁著妍妍完事後洗澡時，翻看錢包有沒有學生證，見到身分證才驚知對方的實際年齡。

另外，阿亦在法庭審理時表示，妍妍有化妝、塗口紅、擦香水、穿高跟鞋，打扮相當成熟。法院勘驗兩人對話也發現，妍妍的確有向阿亦佯稱已滿18歲，在包養網上刊登的照片不僅化妝，又穿著低胸上衣，身材近似成年人，難以讓人察覺真實年紀。

高雄地方法院審理後，採信阿亦的說詞，諭知無罪；檢方不服判決結果決定上訴，但高雄高分院審理後，認為原審並無不當，將上訴駁回，全案仍可上訴。

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