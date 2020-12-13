人妻PUB爛醉被撿…夫頭炸綠光提告！她喊「像屍體翻來翻去」結局曝

▲人夫得知妻子與他人發生性行為，氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫得知妻子與他人發生性行為後，一怒之下告上法庭，求償100萬元精神撫慰金，但妻子喊冤，表示當時她喝醉了「像屍體一樣」被翻來翻去，並不是出自她的意願下發生關係。法院勘驗各項事證後，判人妻免賠。可上訴。

人夫主張，妻子2018年12月24日至25日期間，竟與一名「投資男」在PUB飲酒狂歡，2人還到旅館發生性行為，他得知後提出妨害家庭告訴，但妻子卻未能受到制裁，讓他身心相當痛苦，原本和樂的家庭也因此破碎，3名子女生活在不安之中，決定向妻子求償100萬元精神撫慰金。

人妻則稱，丈夫十多年來無理由的拒絕與她恩愛，2人還曾簽立同意書，內容指出，人夫「同意人妻交男友、發生任何性關係」，她認為丈夫就此事求償沒有理由。

另外，她大學畢業後便與丈夫結婚，20多年來沒有外出工作，全心投入家庭，反倒是丈夫長年在外嫖妓買春，還與另名女子發生不正常男女關係，夫妻倆感情早已瀕臨破碎，丈夫應對此負擔全部過失責任。

針對人妻否認有與投資男發生性行為，就算有也非出於她的自由意志下發生。法院勘驗對話發現，人妻曾向友人求助如何蒐證，內容包括「我已經醉了」、「強姦是刑事」、「我就一直不想報案，律師就跟我說就告吧」、「警察說像這種事越快，才能夠收到證據」、「我真的無力抵抗，他在脫我衣服的時候像屍體一樣翻來翻去的脫，因為我就是不能動」。法官最後採信人妻的說詞，認為她不是故意要侵害丈夫的配偶權，將人夫的訴訟駁回，全案仍可上訴。