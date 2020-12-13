吃便當「骨頭丟垃圾桶」被糾正！店員堅持是廚餘　網曝1招簡單分辨

▲骨頭算是堆肥廚餘。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

各縣市已實施垃圾分類多年，平常倒垃圾要回收物、廚餘、垃圾分開來丟，但骨頭究竟算哪一類呢？一名網友表示，日前他下班去自助餐店用餐，吃完後順手把雞腿骨頭丟到一般垃圾的桶子內，結果店員看到隨即糾正他要丟在「廚餘桶」，讓他很疑惑，骨頭算是不可食用的食物殘渣，到底該怎麼丟才對？

原PO在PTT表示，廚餘的定義應該是吃剩或是過期的食材，只要還能給豬隻食用的就算廚餘，但骨頭雖然是食物的一部分，但就算煮熟以後也沒辦法給豬吃了，「照邏輯已經不可食用的骨頭應該是一般垃圾吧？」店員卻說要丟到廚餘，另他實在霧煞煞。

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▲廚餘又分成豬可以吃的、豬不能吃的。（示意圖／記者許展溢攝）



一名專業網友指出，照理說骨頭要丟廚餘才是正確的，但這一類廚餘並非用來養豬，骨頭這種無法給動物吃的食物殘渣算「堆肥廚餘」，雖然不能吃了但可以用來堆肥，給其他作物養分，所以部分店家會把廚餘分成「養豬廚餘」與「堆肥廚餘」，如果店家沒分成2類的話，骨頭就應該要丟在一般垃圾，避免被豬隻誤食。

實際查詢台北市政府環保局官網，家戶廚餘分類表清楚記載，廚餘分成2種：養豬廚餘和推肥廚餘（非養豬）。只要「煮熟後豬可以吃」就歸類為「養豬廚餘」，包括鹽巴、太白粉、胡椒粉等調味料，或是吃不完、過期的冷凍食品；果核、食物外殼（蝦殼、蛤蜊殼、花生殼等）、雞或鴨等小骨頭及豬牛羊等大骨頭、咖啡渣都算是「堆肥廚餘」，比較特別的是，臭酸腐敗的食物也算在堆肥廚餘，因為加熱後豬也沒辦法吃了。此外，廢棄的食用油並不算在廚餘範圍內，要另外裝成一瓶交給資源回收車回收。