碩士生退租！「瓶裝尿+廚餘」竟全丟蓄水池　住戶們喝加料水崩潰

記者陳羿妏／台南報導

台南市東區一棟5樓老舊公寓今年3月間被發現其位於地下蓄水池，竟有瓶裝尿液、煙蒂、廚餘等大量廢棄物，事後住戶一查才知，是退租的成大陳姓碩士生所為，氣得報警提告。對此，日前台南地院依妨害公眾飲水罪，將陳男判刑6月，緩刑2年，可上訴。

▲水塔內驚見大量廢棄物。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社」，下同）

回顧事發經過，起初房東接獲住戶通報水有怪味時，詢問自來水公司是否為配水的氯含量較高造成，但對方回覆是正常，房客們因此不疑有他地照常使用；直到房客反應出現上吐下瀉等症狀，房東「追查水源」才發現地下室水池內竟有煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘等大量廢棄物，且水質已呈現混濁的灰黃色，畫面相當噁心。

根據調查，陳男因租約到期要退租，應房東要求清理放置地下室的垃圾，孰料，他卻打開蓄水池的蓋子，直接將垃圾丟進去；而陳男坦承，今年2月至3月間他將尿液排入寶特瓶內，儲存在其房間，並於事後將瓶裝尿液、袋裝垃圾投入蓄水池內。

對此，法官考量陳男犯後有悔意，盡力彌補過錯，也與被害住戶達成和解，因此審酌後依妨害公眾飲水罪，判陳男6月刑期，另宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

▼廢棄物瓶裝尿液與手寫情書。



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