寶可夢機台進駐7-11⋯汪志冰憂：變學生零用錢坑　可對戰卻不屬電玩





▲寶可夢遊戲機台12月5日在台灣上市，台北市議員汪志冰接獲家長陳情，寶可夢機台進駐7-11，讓學童沉迷。（圖／汪志冰研究室提供）

記者袁茵／台北報導

日本寶可夢風靡全台，台北市議員汪志冰日前接獲家長陳情，寶可夢機台於日前進駐台北市7-11超商，販售卡匣並提供遊戲對戰，變成學生零用錢坑，徒增家長憂慮。汪志冰表示，寶可夢機台被經濟部評鑑為「非屬電子遊戲機」，而且被認定為自動販賣機，這款機台根本是掛羊頭賣狗肉，以自動販賣機之名行電子遊戲機之實。

汪志冰提到，這款超人氣卡片遊戲機正式名稱為「Pokémon Ga-Olé」，12月5日才在台灣正式上市，玩家只要投入30元，便可獲得一張卡匣並進行遊戲對戰，並視情況追加購買卡匣，而卡匣為隨機售出，可重複使用。按照《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》第四條規定，電子遊戲營業場所應設於購物中心、百貨公司或遊樂園之營業場所內，且應距離幼兒園、中小學、醫院、圖書館50公尺以上，沒想到現在卻四處林立於學校周邊的7-11之中。

汪志冰調查發現，寶可夢機台已進駐北市50家7-11，範圍遍布北市10個行政區，其中以萬華區及內湖區數量最多，佔比將近一半；而50家7-11之中又有28家鄰近中小學，雖然廠商有在機台旁貼出公告，呼籲學生不應過度沉迷，但由於現場缺乏實際管理，使得這份公告徒具形式，更令家長憂心學生上下學途中流連忘返，甚至在校園中進行卡匣交易，影響學業及生活。

汪志冰說，寶可夢機台於2019年11月竟被經濟部評鑑委員會評鑑為「非屬電子遊戲機」，更被認定為是販售卡匣的「自動販賣機」，現今販售飲料的自動販賣機都可以進駐校園，難道寶可夢機台也要進駐嗎？這款機台以販賣卡匣之名，實際上提供電子遊戲讓學生玩樂，「根本是掛羊頭賣狗肉。」

汪志冰要求，台北市商業處應提出具體辦法加強校園周邊超商的稽查管理，杜絕便利商店成為電子遊戲場，讓學校周邊環境回歸單純，也還給學生一個良好的學習環境。而統一超商為國內知名集團，提供消費者許多生活上的便利，但在商業利益考量下，更應注意社會責任及形象。

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